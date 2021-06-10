涉挪用2.5亿美元 纳吉继子被一马公司起诉

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相纳吉的继子里扎阿兹因涉嫌挪用一马公司2.5亿美元（约3.3亿新元）资金而被一马公司起诉。

彭博社报道，一马公司（1MDB）5月7日入禀吉隆坡法庭，这是一马公司针对摩根大通和德意志银行等个人和公司提出的多起诉讼之一，以追回一马公司逾230亿美元的资产。

44岁的里扎阿兹是热门电影“华尔街之狼”的制片人之一，他的红岩电影公司也制作了喜剧《阿呆与阿瓜》。里扎阿兹也是马国富商刘特佐的好友。除了资助电影制作外，里扎阿兹也购买房地产，其中一个当年在纽约以3350万美元购买的豪华公寓单位被充公后，被美国政府以1680万美元脱售。这是作为撤销对里扎阿兹被控五项挪用一马公司2.5亿美元资金洗钱罪的交换条件之一。

去年5月，吉隆坡地庭法官在里扎阿兹与检方达成撤销指控的协议后，宣判被告获释，但不等于无罪。

高盛10天内须付一马公司剩余12.6亿美元罚款

另一方面，高盛集团因卷入一马公司洗钱案，去年向美国司法部认罪，同意向马国政府支付23亿美元后，美国政府如今指示它，必须在10天内支付剩余的12亿6000万美元罚款。

美国司法部此前指控，高盛集团于2012年至2013年替一马公司三次发行总值65亿美元的债券时赚取暴利，而且所募得的数十亿美元资金，较后遭人通过欺诈手法非法挪用。

当时，纳吉仍是马国首相兼财政部长，也是一马公司的最终持有人。