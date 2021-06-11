加强防疫能力及巩固社会保障援助 柔州再拨2.4亿万令吉振兴经济

马国自去年3月落实行动管制令以来，柔州政府推出三个振兴经济配套，累计拨款额超过5亿令吉（约1亿6000万新元），估计有至少150万人受惠。

（新山综合讯）马来西亚柔佛州政府昨天（6月10日）宣布总额2亿4100万令吉（约7750万新元）的柔州振兴经济配套3.0，主要聚焦在两个方面——加强州内管理冠病大流行的能力，以及巩固社会保障援助，包括拨款4000万令吉（约1290万新元）购买冠病疫苗，加快柔州子民接种疫苗的速度，以及购买19万个快速检测试剂盒（RTK-Ag），以便州卫生局能展开大规模筛检。

这是马国自去年3月落实行动管制令（行管令）以来，柔州政府推出的第三个州内振兴经济配套，也是数额最多的一次。此前的柔州振兴经济配套1.0及2.0，分别拨款逾1亿6700万令吉（约5400万新元），以及将近1亿1000万令吉（约3500万新元），三个配套累计拨款额超过5亿令吉（约1亿6000万新元），估计有至少150万人受惠。

新闻从业员首次获援助金

柔州大臣哈斯尼昨早通过“柔佛繁荣”（Makmur Johor）官方面簿直播公布这项新的振兴经济配套时指出，州政府将拨款7500万令吉（约2410万新元）来加强防控及管理冠病大流行的能力，除了上述用作购买疫苗的4000万令吉用，州政府也会承担疫苗接种中心及行管令期间州内路障设置等相关费用，以及抗疫前线人员的福利，涉及拨款达2000万令吉（约643万新元）。

他说，在协助民众缓解经济压力方面，州政府将通过33项倡议援助各领域受疫情冲击的人士，包括发放一次性500令吉（约161新元）援助金给学校食堂业者、美发业者、学生车司机、小贩、新闻从业员等，涉及款额达950万令吉（约305万新元）。这也是柔州政府首次发放援助金给新闻从业员。

旅游业方面，柔州政府将拨出174万令吉（约56万新元）援助金，其中，有267名商务酒店业者将各获得2000令吉（约640新元），以及551名持有合格注册的民宿业者、60个旅行社及600名导游可各获得1000令吉（约322新元）。柔州政府也推出各项租金减免方案，协助低收入群体和面对经济困境的商家。

柔州政府还会拨款200万令吉（约64万新元），通过苏丹依布拉欣基金会推行“食物篮计划”，以及拨款800万令吉（约257万新元），通过各县署推行“食品车”计划，估计可分别让2万人及10万人受惠。

此外，哈斯尼指出，为确保柔州振兴经济配套3.0的各项倡议能顺利执行，州政府将成立一个特别委员会展开协调、监督和定期汇报工作，该委员会预计每两周至少召开一次会议。

他说，为加强应对冠病疫情的能力，州政府还会成立一个以退休马大医药教授兼美国耶鲁大学客座教授阿迪巴为首的顾问委员会，通过科学、数据等强化柔州的疫情管理。