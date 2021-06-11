泰国制药商延期交货 英国阿斯利康将分发东南亚国家疫苗

（曼谷路透电）英国制药商阿斯利康正在与东南亚各国政府密切合作，以确保尽快供应冠病疫苗给这些国家。

阿斯利康原定通过技术转让由泰国制药公司暹罗生物科学（Siam Bioscience）生产2亿剂疫苗，分销给东南亚各国和地区。不过，本周较早时，马来西亚和台湾却接获暹罗生物科学公司无法如期交货的通知。

阿斯利康在发给路透社的电邮中说：“我们将会在未来几周开始向包括马来西亚在内的其他东南亚国家分发疫苗。我们正与相关各国政府密切合作，尽快供应我们的疫苗。”不过，至于泰国工厂目前和未来产量方面等询问，阿斯利康却不予置评。

暹罗生物科学公司其实由泰王哇集拉隆功一人持有，因此任何涉及该公司能否达到生产目标的问题都属于敏感话题，尤其考虑到在泰国，冒犯君主是一项严重罪行，最高可判处15年监禁。

暹罗生物科学公司今年1月曾透露，该公司每年预计可生产2亿剂疫苗，每个月平均可生产1500万至2000万剂疫苗，但该公司至今并未透露是否达到预期目标。

马来西亚原定本月接收61万剂暹罗生物科学公司生产的阿斯利康疫苗，并在今年下半年再接收160万剂疫苗，但该国冠病疫苗接种计划协调部长凯利周三（9日）透露，泰国制药公司将延迟交货。

菲律宾总统一名顾问上周也透露，阿斯利康原定向该国交付的首批1700万剂疫苗，不但比原定日期迟了一些运抵菲律宾，且数量也没有预期中多。

泰国则原定在这个月接收600万剂疫苗，而该国上周已接收180万剂当地生产的疫苗，另还向韩国进口了20万剂疫苗。

阿斯利康此前也曾在其他地区遇到生产和交付问题。该公司原本与台湾协商在当地生产疫苗，但协议最终没有落实。另外，该公司目前还就一项供应合约面临欧盟提出的法律诉讼。