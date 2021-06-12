每日新增病例仍超过5000 马国全面封锁行管令延长两周至28日 订户 来自 / 联合早报 整理 / 范晓琪 发布 / 2021年6月12日 5:00 AM 马来西亚首阶段的防疫全面封锁行动管制令延长两周，从6月15日起延长至28日。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 马来西亚国家安全理事会议决，首阶段的防疫全面封锁行动管制令（行管令）延长两周，从6月15日起延长至28日。主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里昨天（6月11日）发出的声明说，国安会当天在每周例行会议中聆听了卫生部的建议后，决定延长原定6月14日结束的首阶段防疫全面封锁。卫生部在这个由首相慕尤丁主持的会议上指出，目前每日的新增冠病确诊病例仍超过5000起，因此有必要继续全面封锁。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 全面封锁 冠状病毒19 希山慕丁否认将先任副手 并在数月后出任首相 与马工厂劳资纠纷案 美轮胎商固特异败诉