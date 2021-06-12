每日新增病例仍超过5000 马国全面封锁行管令延长两周至28日

马来西亚国家安全理事会议决，首阶段的防疫全面封锁行动管制令（行管令）延长两周，从6月15日起延长至28日。

主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里昨天（6月11日）发出的声明说，国安会当天在每周例行会议中聆听了卫生部的建议后，决定延长原定6月14日结束的首阶段防疫全面封锁。卫生部在这个由首相慕尤丁主持的会议上指出，目前每日的新增冠病确诊病例仍超过5000起，因此有必要继续全面封锁。