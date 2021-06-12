支持延长封锁 马专家：应至少21天

马大医学院专家表示，冠病潜伏期至少有14天，因此，封锁的效果只会在接下来两周才能看见。若要进一步减少病例，甚至须封锁至少六周，并在之后评估疫情。

（吉隆坡综合讯）马来西亚卫生专家认同政府延长全面封锁措施的决定，并认为应封锁至少21天甚至一个月，才有机会完全阻断冠病病毒传播链。

马来亚大学（马大）医学院社会与预防医学系教授梅凤鸣指出，封锁两周不足以压平疫情曲线，因为在6月1日至14日全面封锁的这两个星期内通报的病例，主要是此前两周人口走动的数据。换言之，全面封锁的抗疫成效，并不会在封锁期间显现。

她说：“冠病病毒的潜伏期至少有14天，因此，全面封锁两周的效果，只会在接下来两周才能看见。政府若要进一步减少病例，就须全面封锁至少六周，并在之后评估疫情，再决定是否要延长。”

马国政府昨天（6月11日）宣布，原定下周一结束的首阶段全面封锁的行动管制令，将从15日起延长两周至28日，理由是近期的单日新增确诊病例仍居高不下，每天超过5000起。

梅凤鸣认为，政府若不延长封锁，一旦无症状患者解封后在社区走动，传染率就会再次急速攀升。

她也说，政府在落实全面封锁期间，应尽可能为更多人接种冠病疫苗，毕竟全面封锁只是为医疗系统换取时间，从当下吃紧的疫情中舒缓过来的方式之一。

马国国际医药大学（IMU）副校长（研究）洛曼指出，由于目前的全面封锁仍有很多必要领域获准继续运作，因此病毒的传播风险仍在，政府须延长封锁至少14天，才能遏制疫情蔓延。

也是前副卫生总监的他说：“虽然不可能完全中断病毒的传播，但延长多两周，能大大降低传播率再升高的风险。”

博特拉大学（博大）流行病学和生物统计学副教授玛丽娜也认为，目前的封锁措施并不彻底，仍有许多员工返回职场工作。“从流行病学角度来说，职场感染群的患者往往是社区的感染源。”

她还说，目前马国的冠病评估中心仍十分忙碌，这意味着医疗系统仍处于非常紧张的状态，随时可能崩溃。

专家：全面封锁延长两周传染数有望降至0.5以下

马国国立大学（国大）医学院副院长兼社区健康专家莎丽花认同政府延长全面封锁两周，以便将冠病基本传染数降低至0.5以下。

她指出，目前的全面封锁措施确实降低了基本传染数，但也只是刚跌破1，仍需时间观察。

她也说，目前马国的冠病确诊率高于6%，比世界卫生组织低于5%的标准还高，但却只有4%人口完成两剂的冠病疫苗接种。“这些都是政府必须考虑的问题。除了要继续展开大规模检测，当局也须减少获准营业的公司数量，以减少在外流动的人数。”

工程部高级部长法迪拉确诊获准在家隔离

另一方面，马国又有一名内阁部长确诊，这次是工程部高级部长法迪拉。工程部昨天发声明指出，法迪拉是在前一天早上进行部门的例行冠病病毒检测，并在当晚得知检测结果为阳性。

声明说，法迪拉目前情况稳定，没有任何症状，因此获准在家隔离。

对于再有内阁部长确诊，卫生部长阿汉峇峇受询时指出，内阁会议已从6月起改为视讯会议，因此，没有部长因为曾与法迪拉有过密切接触而须自我隔离。

马国此前共有四名内阁部长确诊冠病，包括首相署部长慕斯达法、内政部长韩沙再努丁、妇女、家庭及社会发展部长丽娜哈仑，以及国民团结部长哈丽玛。他们现都已痊愈。