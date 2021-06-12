希山慕丁否认将先任副手 并在数月后出任首相

（吉隆坡综合讯）马来西亚外交部长希山慕丁否认，他将出任副首相，并在数个月后取代首相慕尤丁，成为马国第九任首相的传言。

他强调，马国目前的首要任务是抗击冠病疫情及恢复国家经济，而非争权夺位。

他前晚（6月10日）发推文回应网络媒体“The Vibes”指他将成为下一任首相的报道说：“这些都是谣言，我不会理会谣言。我们应专注于抗疫和振兴经济。”

该网媒引述巫统消息人士称，有人接触巫统国会议员，希望他们支持希山慕丁成为副首相候选人，并指慕尤丁将在几个月内卸任首相职，届时希山慕丁就能顺势接任成为首相。

传希山慕丁当首相后 阿兹敏会出任副首相

消息人士还说，希山慕丁当首相后，现任国际贸易及工业部高级部长里阿兹敏会出任副首相，但巫统不太愿意让他任副手。

消息人士说：“大部分人能接受希山慕丁当首相，但却还没准备好接受阿兹敏。”

消息人士指出，一些巫统党员和非巫统领袖已被告知此事，而国家元首苏丹阿都拉也同意由希山慕丁接任首相的建议。

不过，另有巫统内部人士认为有关消息不太准确，因为尽管希山慕丁的资历和背景雄厚，但他目前在巫统没有任何党职，甚至不是巫统最高理事会成员，因此不太可能被党提名为首相人选。一名消息人士说：“国家元首不曾对此表态。再说，元首也还没有与所有政党党魁见面。”

马国元首周三起召见各政党领袖，虽说主要是为了商讨抗击冠病疫情的对策，以及是否结束紧急状态和恢复国会会议，但也引发慕尤丁相位动摇的揣测，令马国政局风云再起。