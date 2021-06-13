平均每小时三四人 马国过去11天972人染疫病亡

截至昨天，马国的累计冠病死亡人数为3844人，死亡率0.59%，比前天的0.58%稍微增加。此外，马国的新增确诊病例也不断攀升，昨天新增5793起，累计超过65万人染疫。

（吉隆坡综合讯）马来西亚去年3月暴发冠病疫情至今，冠病死亡率从0.4%一度上升至1.34%。卫生部数据显示，单在本月首11天，就录得972起死亡病例，平均每小时有3人至4人死于冠病，情况堪忧。

截至昨天（6月12日），马国的累计冠病死亡人数为3844人，死亡率0.59%，比前天的0.58%稍微增加。

根据卫生部稍早时发布在社交媒体的数据图，马国首500起死亡病例是在一年内发生，但第501起至第1000起死亡病例，却是在短短一个半月内发生，之后的两个半月，又累计了500起死亡病例。

马国资深儿科医生阿玛星昨天发推文分析卫生部的数据指出，马国至今有超过3500人死于冠病，其中第3000起至3500起死亡病例是在短短六天内发生的，意味着如今的病毒致死率更高。

马国从6月1日开始，单日新增死亡病例都超过70起。其中，6月2日有126人病故，是疫情暴发以来的单日最高纪录，昨天则再有76人不治。马国的新增确诊病例也不断攀升，昨天新增5793起，累计超过65万人染疫。

据统计，马国6月4日的累计确诊病例破60万起，而截至昨天的短短八天内就新增超过5万起，累计达65万2204起。

马国政府为遏制疫情，宣布延长原定明天结束的首阶段全面封锁行动管制令两周，从6月15日起至28日。尽管各界普遍上认同须延长封锁，但也担心此举会衍生更多问题，尤其是社会和经济问题。

志愿团体马国福利与健康组织指出，自本月1日全面封锁以来，越来越多人排队领取该组织提供的免费食物，增幅多达30%。这意味着，受全面封锁影响而收入减少或失业的人越来越多。

该组织负责人艾莉莎受询时说，刚落实全面封锁时，他们位于吉隆坡拉惹拉勿路的流动厨房每天送出60包食物，三天后增至80包。“现在已增加到每天120包。前来的人数逐渐增加，大部分是失业或遭遇大幅减薪的人。”

吉隆坡Pertiwi流动厨房创办人慕妮拉也说，他们每天准备的食物量大增。“上个星期我们每餐准备600分食物，现在得准备1000分至1700分……来领取食物的人多数是在封锁期间苦苦挣扎的城市贫民。”

此外，马国雇主联合会和中小企业协会指出，延长封锁是无可避免的措施，而政府有必要同步延长暂缓还贷和薪资补贴等援助计划，继续协助商家和人民渡过疫情难关。

民主行动党秘书长林冠英则促请政府透过债券筹集450亿令吉（约145亿新元），帮助所有因全面封锁而经济受到冲击的民众和商家。