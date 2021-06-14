封锁后单日病例剧减 慕尤丁：马正制定疫后复苏计划

慕尤丁表示，疫后退场机制将根据各种科学数据、经济和疫苗接种计划等方面的情况而制定，并将按情况分数个阶段执行，直到阻断疫情传播链和经济复苏为止。

（吉隆坡综合讯）马来西亚实施全面行动管制令后的每日新增病例减少数千起，首相慕尤丁透露，政府正在制定“国家复苏计划”，为马国摆脱冠病疫情后的退场机制做好准备。他说，这项复苏计划预料下周将提呈国家安全理事会讨论。

马国5月份最后一周的冠病单日新增病例从6000起接连推高至7000起、8000起与9000起，5月29日达到历来最高的9020起。那周一共增加5万3361起确诊病例，是马国去年暴发冠病疫情以来，最高的单周新增病例数字。当局6月1日实施全面行管令（FMCO）后，昨天的新增病例已减至5304起。

慕尤丁昨天到吉隆坡敦拉萨镇的斯里柔佛人民组屋巡视当地的移动疫苗接种中心（PPV）后表示：“我们此时应该制定‘退场机制’或国家复苏计划，以便能彻底摆脱疫情的影响。但这是很大的挑战，需要各方的合作和支持。”

慕尤丁说，上述退场机制将根据各种科学数据、经济和疫苗接种计划等方面的情况而制定，其中包括协助卫生部确保医院、病床、呼吸器及医院人手足够，以便医疗体系不会崩溃。“主要的部长已经初步进行说明，但计划还须再仔细研究。”

他透露，退场机制将按情况分数个阶段执行，当局将在不同阶段向民众宣布详情，直到彻底阻断疫情传播链和经济完全复苏为止。

慕尤丁也表示，政府放眼每日疫苗接种数量能增至40万剂。“我们的每日疫苗接种量已从16万剂增至18万剂，接下来将提升至20万剂。我们希望未来能增至每天30万剂甚至40万剂。”

沙比里：六成民众打疫苗 政府才可执行退场机制

主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里昨天在新山回应慕尤丁的说法时指出，马国若有六成民众接种疫苗，政府就可以执行退场机制。他说，足够民众接种疫苗是马国摆脱冠病疫情的首要条件。

依斯迈沙比里昨天巡视马国军方在新山中央医院附近设立专门收治冠病患者的野战医院后表示，若马国每日新增病例下降至4000起以下，政府将重新评估从6月1日起实施至今的第三轮行动管制令（MCO 3.0）。

但他强调，政府即使放宽防疫管制，也不意味第三轮行管令将结束。

卫长和诺希山：单日病例减至4000起后才讨论解封

“卫生部长阿汉峇峇和卫生总监诺希山都建议，每日确诊病例数减至4000起后，当局才检讨第三轮行管令。”

据卫生部长阿汉峇峇在推特发布的信息，马国截至昨日共施打436万1358剂冠病疫苗，其中303万零96剂是首剂，次剂为133万1262剂。换言之，全国有超过133万人已经完成接种两剂疫苗。

一旦每日病例减至4000起以下，当局将如何放宽防疫条例，依斯迈沙比里说，卫生部进行风险评估后，将向国家安全理事会提出建议。当局将讨论卫生部的建议后公布详情。

卫生总监诺希山昨天在发布冠病疫情数据时说，马国昨天新增5304起病例，累计确诊达65万7508起。死亡病例增加64起，累计死亡病例3908起。

据诺希山，马国还有7万3324起活跃病例，917名重症患者在加护病房，其中452人需要呼吸器。马国昨天的康复病例有8163起，累计康复病例58万零276起。