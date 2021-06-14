泰国疫情缓解 曼谷部分经济领域复工

（曼谷综合电）随着冠病疫情缓解以及越来越多人接种疫苗，泰国政府决定放宽首都曼谷的防疫管制，允许部分经济领域复工。

泰国首相巴育说，从今日起，曼谷的美容院、脚底按摩服务、美甲和文身店可以恢复营业，当局也将再度开放所有公园、植物园和博物馆。

他说：“经过慎重考虑，我们决定按照原定计划放宽部分管制。疫情目前已受到控制，而且曼谷居民尤其是与美学相关业务的员工都已接种了疫苗。”

泰国冠病疫情今年4月暴发新一波疫情后，在短短一个月累计确诊病例就增加了五倍，死亡病例也激增。其中以曼谷疫情最为严重，两个月下来依然不时出现新感染群。

为此，巴育下令从本月1日起收紧防疫管制措施，多个公共场所、美学相关业务和酒吧等暂时关闭，当局后来将关闭场所指令延长至14日。

在这段期间，曼谷当局加速疫苗接种计划，至今已接种了160万剂疫苗，占曼谷人口近10%，远比全国人口接种率4%还要高。

通过更严格的防疫限制和疫苗接种计划双管齐下，曼谷疫情终于有所缓解。卫生部昨天通报新增2804起病例，这比疫情高峰期每日新增近1万起病例少了很多。此外，昨天新增死亡病例18起。

普吉岛7月1日重新开放 迎接国际旅客

此外，泰国旅游局宣布，普吉岛的“旅游沙盒”计划将如期展开，于7月1日重新开门迎接国际旅客。

通过这个计划，所有来自冠病传播低风险国家与地区的已接种疫苗游客，在入境之后无需接受隔离，且在普吉岛待上14天后没有出现任何冠病症状，就可以前往泰国其他地区游玩。

以旅游业为主的普吉岛，将会是泰国第一个重新对外开放的旅游胜地。该岛希望“旅游沙盒”计划能够振兴当地经济，其他旅游景点也在密切关注这项计划是否可行，以便尽早重振旅游业。

泰国旅游局局长育塔萨说，该局会全面支持普吉岛恢复旅游业。为确保安全，当局将在外国访客入境时进行三轮健康检查，另还会采取追踪措施，同时也会强制要求外国游客使用手机追踪应用。

泰国当局希望通过此计划，普吉岛能在7月至9月期间吸引12万9000名游客，以刺激经济并取得114亿泰铢（约4.86亿新元）的收入。