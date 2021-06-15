东南亚多国工厂感染群疫情告急 经济与出口首当其冲

（伦敦综合讯）东南亚国家今年以来疫情转急，近几月情况加速恶化，其中数个作为主要生产基地的国家更不断出现工厂感染群，工人成为最大的染疫群体之一，经济生产和出口也直接受冲击。

越南可说是去年抗疫最成功的东南亚国家之一，这使它可以比邻国早一步重启经济活动；可是今年5月初以来，越南很多工厂出现冠病感染群，以致疫情急剧恶化，累计确诊病例大幅增加至接近1万起。

马来西亚虽然实施防疫管制措施多时，但确诊病例却有增无减，近期单日新增病例更一度超过9000起，迫使政府再延长全面封锁。

英国《卫报》的报道指出，冠病疫情导致某些商品的需求增加，尤其是出口到欧洲市场的商品，包括居家办公必要的装备如打印机、医疗工作者需要的医疗用品如手套，还有人们为不备之需而囤积的食品如罐头等等，导致吃紧的供应链承受更大的压力。

在这样的背景之下，即使全国进入封锁，一些领域如马来西亚的制造业还是必须在受限环境中继续运作。这对于防疫自然是隐患，而事实也证明这是防疫的缺口。

上周五（11日），马国医用手套制造商WRP工厂里的800多名工人确诊感染了冠病。

泰国媒体引述工业部的调查报道，境内至今已有超过130家工厂出现感染群，其中包括泰国最大农业综合企业正大集团（Charoen Pokphand，简称CP Foods）。

弱势群体中更脆弱者 隔离期间生活环境恶劣

维权组织“移民工人权益网络”的泰国协调员素塔西妮说，受影响的工厂绝大部分的员工来自柬埔寨和缅甸，这些工人是弱势群体中更脆弱的一群。“他们并不如泰国工人那样，有工会或劳工联盟代表他们与雇主谈判。”

这些工人申诉，工厂暴发疫情，他们首当其冲。他们必须在临时改装为隔离中心的工厂内隔离，在接受病毒检测且确定没有感染病毒之前，他们必须忍受恶劣的生活环境，包括拥挤不堪、设备简陋、电力短缺和粮食不足等。

一些工人得以在自己住所隔离，但却没有得到工厂足够的支援。在隔离期间，他们不只担心自己及家人是否已感染病毒，更忧心工厂发生疫情可能带来的经济后果。

成衣业是柬埔寨主要的经济支柱，冠病疫情暴发初期，由于许多客户突然取消了订单，导致制衣业陷入了危机。柬埔寨去年有超过100家工厂倒闭，另有400多家工厂暂停招工，通常一停就是几个月。

联合国开发计划署预测，冠病疫情将导致柬埔寨的贫穷率几乎翻倍，扩大到17.6%的人口。

这些东南亚国家目前已经启动大规模疫苗接种计划，但由于确诊病例持续激增，而疫苗供应有限，权益组织担心，各地工厂的客工将无法获得平等的疫苗接种机会，尤其目前失去工作的无证外国工人。

不过，如何登记这些无证工人是另一个问题。例如，泰国和马来西亚当局都呼吁无证客工向当局登记，可是这些外国人担心现身后会受惩罚。