特别法院进行 禁止记者听审 翁山淑枝被起诉系列案件昨天正式开审

（内比都法新电）缅甸原民选政府领导人翁山淑枝被起诉的系列案件昨天（6月14日）正式开审。

75岁的翁山在2月1日军人政变中被逮捕，被先后提控多项罪状，包括收受最大城市仰光前首席部长的60万美元（约80万新元）非法款项和逾11公斤、价值68万美元的黄金，还有更严重的触犯官方机密法令等。

审讯在首都内比都一个特别法院进行，记者被禁听审。军政府派出大批警察驻守在法院周围。昨天开审后，翁山的律师团队就她面对的两项罪状——非法进口无线器材和在去年底大选违反防疫限制，对证人进行盘问。

其中一名律师钦貌藻说：“我们希望能够得到好的结果，但也为可能的最糟糕情况做好准备。”

根据当局上周的宣布，翁山在下来的每周一和周二都会出庭面审，所有审讯订7月28日结束。如果所有罪名成立，翁山可能被判超过10年监禁。

翁山今天将面对煽动骚乱罪的审讯，原民选政府总统温敏和全国民主联盟的另一要员也将一起受审。

非政府组织：审判是政治作秀

非政府组织亚细安替代网络驻缅甸协调员黛比说：“这是一场仅仅出于政治原因的作秀审判。（军方最高领导人）敏昂莱决意将翁山关一辈子。如果可以，他应该会根据所有可用的法律来指控她。”

翁山在前军政府统治期间曾遭软禁15年，直至2010年才获释。她于2015年领导民盟在大选中胜出，成立了缅甸50年来的首个民选政府。民盟在去年11月的大选中再获压倒性胜利，但军方以选举存在舞弊而发动政变，推翻民选政府。

翁山执政期间因对军方武力镇压罗兴亚穆斯林睁一眼闭一眼，导致曾获得诺贝尔和平奖的她的国际形象受损；可是，随着缅甸重返军事统治，翁山也回归缅甸民主灵魂人物的角色。

军政府上周再对翁山加控贪污罪名，钦貌藻说：“这些指控明显出于政治动机，为的就是让翁山离开国家舞台和抹黑她的威望。他们指控她的目的之一就是要让她从民众眼前消失。”