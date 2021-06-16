慕尤丁公布马国复苏计划四阶段 年底前料恢复正常生活

马国首相慕尤丁表示，政府将根据三大标准来决定行管令的过渡，主要会考量平均每日新增病例、公共卫生系统的负荷能力，以及接种两剂疫苗的人口。

（布城综合讯）马来西亚首相慕尤丁昨日公布四个阶段的国家复苏计划，预计今年底之前民众可以恢复正常生活。他说，目前落实首阶段的全面封锁已取得成果，让马国避免了一场大灾难。

他通过电视直播宣布国家复苏计划时说，政府将根据三大标准来决定行动管制令的过渡。换言之，政府在考虑将行动管制令（MCO）从第一阶段（6月）过渡到第二阶段（7、8月），主要会考量平均每日新增病例减至4000起以下、公共卫生系统不再处于临界点，包括加护病床使用率恢复到中等水平，以及10%人口接种两剂冠病疫苗。

他说，在第二阶段，经济活动将分阶段开放，并允许80%的员工返回职场工作，但社会活动和行动管制持续受到严格控制，包括仍不允许社交和跨州活动。

他说，如果单日新增病例减至2000起以下、加护病房的使用率减至足以应付疫情，以及40%人口接种两剂疫苗，便可进入第三阶段。

他指出，第三阶段可以开放所有经济领域，除了高风险或涉及许多人的活动，包括举行大型会议或无法保持人身距离的场合，如酒吧、水疗（spa）和美容院，如果员工都完成接种疫苗，政府可以考虑给予这些公司宽限，能够不限规模地全面营运。

慕尤丁承诺9月或10月期间召开国会

他承诺，到了第三阶段，政府将召开国会会议，也就是9月或10月期间。他敦促各政党人士不要在这段期间引起人民的焦虑和混淆，阻扰政府的抗疫工作。他说，这是他的一贯立场，就是议会民主制度可以在适当的时候恢复运作，前提是冠病疫情受到控制，以及接近群体免疫。

他说：“如果单日病例减少至500起、加护病房充足及60%人口完成接种两剂疫苗，就可以迈入第四阶段。这个阶段是国家复苏计划的最后一个阶段，尽可能恢复原本正常的生活。”

据悉，慕尤丁昨日下午2时20分到国家王宫，向元首汇报国家复苏计划。

慕尤丁说，马国目前的情况与去年第一次实施行管令不同，当时还没有疫苗，封锁是唯一的出路。“这是一个非常痛苦的情况，因为持续的封锁，严重影响了我们的生计。但随着今天疫苗供应量增加和疫苗接种程序日益加强，我们已能够看到隧道尽头的一道亮光。”

他举例说，截至周一，单日疫苗接种数量已达到19万7963剂，他相信在未来几个月内，可增至单日超过30万剂，让政府有信心国家复苏计划将取得成功。

马国人口约3270万，当局计划为80%人口或2600万人接种疫苗，以达到群体免疫。

根据冠病疫苗供应特别委员会的数据，截至周一，全国已有10.02%人口（327万5194人）接种首剂疫苗，完成两剂疫苗者则有141万3039人，仅占4.32%人口。

该委员会昨午发推文说，接下来会有更多人接种，不过推文一出，除了极少网民给予正面的评价外，大部分网民都批评当局接种进度太慢，以致接种率偏低。他们促请当局加快步伐，尽快处理已登记名单，因为这已让他们等得不耐烦了。

马国冠病疫情昨日未见缓解，单日新增病例及死亡病例有所回升，分别达5419起及101起，而雪隆的新增病例占2646起，仍是全国新增最多病例的地区。