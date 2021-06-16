专家：一周来每日新增病例逾7000起 印尼须力阻德尔塔病毒传播 避免疫情失控

（雅加达综合讯）印度尼西亚过去一周每日新增冠病病例都超过7000起，令人担心的是德尔塔变异病毒引发的病例越来越多。流行病专家警惕印尼政府，必须竭尽所能阻止德尔塔变异病毒传播，否则情况可能失控。

印尼的累计冠病确诊病例已达约192万起，累计死亡超过5万3000起。根据印尼卫生部13日通报，有五个省共发现了104起由德尔塔变异病毒导致的病例，即首都特区雅加达、中爪哇、南苏门答腊、中加里曼丹和东加里曼丹。其中，雅加达和中爪哇城市古突士（Kudus）的情况最令人关注。

官方的资料显示，这种毒株在今年5月入境印尼。卫生部说，这个新病毒是由在印度和各地海港工作的印尼人带回国。

格里菲斯大学（Griffith University）流行病学家巴迪曼接受印尼时代网访问时说，最早在印度发现的德尔塔毒株传染性特强，至今的研究显示，它可能削弱现有冠病疫苗的效能。

他说：“德尔塔变种病毒可能在印尼导致病例呈爆炸性增加，这是一种超级病毒。它是大流行病中的核心威胁。”

巴迪曼说，多个国家的模型运算显示，德尔塔病毒会在出现三个月到六个月后导致疫情暴发。“因此目前古突士等地区病例大增还不是德尔塔暴发的结果。太早了。假设它是在5月入境，就表示我们有很多工作要做，因为7月之后可能看到病例暴增。”