马政府应速开国会及州议会 马来统治者：紧急状态到期后不延长

马来统治者昨天在国家王宫与元首阿都拉开会后，一致达成的共识还包括，人民的性命与生活是当务之急，政府应该减少官僚主义以尽快实现八成人口接种疫苗的群体免疫目标。

（吉隆坡综合讯）马来西亚各州的马来统治者认为，目前的紧急状态令在8月1日期满后，没必要继续延长。统治者们也支持国家元首阿都拉的立场，认为政府应该尽快召开国会及州议会。首相慕尤丁前天提出国家复苏计划时，承诺今年9月或10月疫情缓和后召开国会。

元首阿都拉昨天下午在国家王宫召开马来统治者特别会议讨论冠病疫情。掌玺大臣赛丹尼尔昨晚在会议结束后发布声明，表明统治者们的上述立场。

声明指出，马来统治者昨天在国家王宫与元首阿都拉开会后，一致达成的共识还包括，人民的性命与生活是当务之急，政府应该减少官僚主义以尽快实现八成人口接种疫苗的群体免疫目标。

声明说，政府的抗疫计划应该获得人民支持与了解，以免引起猜疑，并摆脱这些计划带有政治动机的疑虑。抗疫方式应更具包容性，以便赢得各阶层人民的信任与配合。声明表示，统治者们认为，逐渐升高的政治温度应该平息消退，“一个稳定且获得大多数人民支持的政府非常重要。”

据宪法，马来统治者来自西马九州，其中包括柔佛、彭亨、雪兰莪、霹雳、吉打、吉兰丹与登嘉楼等七州的苏丹，玻璃市州的拉惹，以及森美兰州的严端。

元首阿都拉谕令尽快召开国会辩论各条例

此外，元首阿都拉昨天也透过国家王宫发布声明，谕令尽快召开国会，以便国会议员能辩论紧急状态的各项条例，以及慕尤丁前天提出的国家复苏计划。

国家王宫总管阿末法迪昨天傍晚在会议结束后发布声明，透露元首的上述立场。声明说，元首考虑各党领袖及2021年紧急状态独立委员会的意见，以及听取各政府机构的汇报后，认为“国会须要尽快召开。“这是为了让国会议员能辩论紧急状态和国家复苏计划。”

声明表示：“元首十分了解国会的角色，它是人民代表开会讨论冠病疫情等各种课题的重要平台。国会议员可以讨论政府的拨款预算以协助有困难的人民，以及讨论恢复国家经济。”

诺希山：新增病例虽减少加护病房重症患者却增加

马国冠病疫情方面，卫生总监诺希山昨天发布声明指出，全国6月1日开始实施全面行动管制令（FMCO）以来，单日新增确诊病例虽然有所下降，但加护病房内的重症患者人数仍与日俱增。

他说，昨天共有924人在加护病房接受治疗，是历来人数最多的。马国加护病房重症患者人数从5月6日开始至昨天的42天来都有增无减。

据诺希山，马国昨天新增5150起冠病确诊病例，累计确诊病例67万3026起。死亡病例新增73起，累计死亡病例4142起。昨天的活跃病例为6万7949起，这是活跃病例连续第10天下降。