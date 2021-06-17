打针送牛送鸡送房 菲港印泰提供抽奖 鼓励民众接种疫苗

（曼谷综合电）为了提高冠病疫苗接种率，亚洲一些国家出奇招，以抽奖活动吸引民众前去接种疫苗，而祭出的奖品五花八门，牲畜、带薪假期甚至还有百万元公寓等待赢取。

过去几周，传播力更强的变种病毒入侵东南亚，导致确诊病例增多，加速疫苗接种刻不容缓。

路透社报道，在泰国清迈府湄曾县，当地1400个居民大多养牛为生，地方政府为了鼓励民众接种疫苗，本月推出抽奖活动，接种疫苗有机会赢得一头牛。这招果然奏效，已吸引逾半数居民前去登记接种疫苗，其中不少是老年人或属于高危群体。

一名65岁幸运者在接种疫苗后抽中大奖，喜获一头价值1万泰铢（约425新元）的母牛，他说：“这是最好的奖品。”这个抽奖活动已进入第二周，还有27头牛等待赢取。

不少人因宗教原因或听信不实信息拒绝接种

菲律宾众议员卡米尔维拉尔（36岁）则推出“打疫苗抽别墅”活动。维拉尔的父亲是菲律宾地产大亨曼尼，有关别墅就是由旗下房产公司提供。

亚洲各地有不少人对接种疫苗裹足不前，他们可能是出于宗教原因或听信不实信息，而对疫苗的安全性和有效率心生疑虑。

香港疫苗接种率截至上月底还不到20%。在特区政府号召下，有房地产商推出“打针送楼”大抽奖，凡已接种疫苗的香港永久居民于9月1日或之前完成登记，即有机会赢得价值1080万港元（约140万新元）的一房住宅。另有一些企业以带薪假期，鼓励员工接种疫苗，或是以不接种疫苗即失去升职加薪来“逼迫”员工接种。

在85%人口为回教徒的印度尼西亚，不少人担心疫苗不符合教规而不愿接种。西爪哇省芝巴纳斯镇一名67岁居民说：“我怕接种疫苗后会立刻没命……还有更令人担忧的传闻说疫苗含有猪肉。”

当地官员说，要劝服老年人相信疫苗是安全且符合教规非常困难。他们只能以接种疫苗可换取活鸡来吸引老年人接种。

印尼目前仅5%人口或880万人完成了疫苗接种，距离年底要达到1亿8150万人完成接种的目标还很远。