缅甸首次检测到德尔塔等三变种病毒

（仰光彭博电）缅甸卫生与体育部通报，在全国五个城市首次检测到德尔塔等三种变种冠状病毒。

缅甸国防部属下的国防服务医疗研究中心对11起感染变种毒株病例进行的实验室检测显示，商业中心仰光发现一起变种毒株病例，第二大城市曼德勒四起，南部城市丹老（Myeik）三起，西北部达武县（Tamu）两起，靠近印度边界的卡莱镇（Kalay）一起。

卫生部文告说：“检测显示两人感染了阿尔法（Alpha，原称B117）变种毒株，五人感染德尔塔（Delta，原称B16172）变种毒株，四人感染卡帕（Kappa，原称B16171）变种毒株。”

文告补充道，感染变种毒株的仰光病患刚从国外归来。

卫生部指出，新的变种毒株如分别在英国及印度发现的阿尔法和德尔塔可能推高感染率和死亡率，因此促请人民严格遵守防疫限制措施，以防暴发疫情。

卫生部长代钦温周二在会议上，呼吁医疗工作者赶紧与地方政府合作，确保医院、治疗中心和隔离中心为可能增多的病例做好应对准备，同时发送亟需的配备如冠病抗原检测试剂盒到病例较多的城镇和偏远地区。

缅甸周二新增确诊病例225起，累计确诊病例14万6051起，累计死亡病例3248起。

缅甸自4月27日就禁止来自印度和孟加拉的访客入境，5月底进一步暂停部分内陆航班，以防病毒扩散。

缅甸2月初开始启动全国性冠病疫苗接种工作，目前已接种320万剂次阿斯利康和中国国药集团疫苗。