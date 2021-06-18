避免开斋节后疫情暴发历史重演 印尼政府将调整公假与节庆假期

印尼的冠病疫情原本出现放缓趋势，但5月中旬开斋节后，新增病例暴增，疫情反弹。当局加紧寻求对策，以防止类似开斋节后疫情暴发的情况再发生。

（雅加达综合电）印度尼西亚近来因为冠病变种病毒活跃，新增确诊病例再次激增，促使当局加紧寻求对策。印尼政府宣布，将调整下来的公定假日和节庆假期，以防止类似开斋节后疫情暴发的情况再发生。

印尼的冠病疫情原本出现放缓趋势，可是5月中旬开斋节后，新增病例暴增，疫情反弹。卫生部昨天通报，新增冠病确诊病例1万2624起，是1月30日以来的单日新高。

印尼累计病例已经超过195万起；昨天新增死亡病例277起，累计增至5万3753起。卫生部日前报告，由德尔塔病毒导致的病例日益增加，至少五个省包括首都特区雅加达已经发现这个最早在印度发现的更强病毒。

印尼时代网昨日报道，人类发展与文化统筹部长穆哈迪说，各有关部门周二（15日）与总统佐科开会，讨论如何调整从现在至年底的公定假日和节庆假期，以遏止新一波疫情暴发。他说，政府将在稍后时间公布决定。

西爪哇省的冠病疫情最严重的地区之一。省长里德万向中央政府提议，全面取消下个月的哈芝节（也称宰牲节）假期。

宰牲节是回教除了开斋节外的另一最盛大节日，在印尼这个全世界穆斯林人口最多的国家，今年的哈芝节假期定于7月19日至20日。

里德万说：“斋戒月期间，医院病床的使用率还不到30%，是疫情暴发以来最低的。可是人们却无视政府禁止人们返乡过开斋节的禁令，结果一切努力都白费了。我们必须吸取教训，这样才能将疫情控制下来。”

里德万强调，遏制疫情的关键在于人民必须严格遵守防疫管制措施。“无论变种病毒再怎么凶猛，我们必须做出的回应都是一样的，就是采取更严格的防疫措施，表现出更强的纪律和最大限度减少所有不必要的活动。”

西爪哇省疫情告急，尤其是首府万隆市，目前当地公共卫生警报级别已升至最高的一级警报。里德万周三（16日）下令警方在所有进出该市的要道路口设路障和检查站，禁止外人进入。

万隆市疫情告急 设路障禁外人进入

里德万说：“万隆医院的入住率已超过80%，如果我们有所疏忽，让外来者闯入，只会让局面更失控。”

病毒持续作乱，印尼政府寄望大规模疫苗接种计划加速进行，尽快奏效。佐科下令加快人流量大地区的疫苗接种，尤其是有火车站、巴士总站和机场等的地方。

佐科周三到西爪哇省茂物市火车站巡视疫苗接种时说：“这些地方较容易传播病毒，如果我们不加快接种疫苗，病毒就会传播。”

首都特区雅加达的疫情至今仍是全国最严重，当地的疫苗接种计划进行顺利。首都特区首长阿尼斯昨天说，截至16月上午，已有超过304万人接种了疫苗，超过了特区政府定下的300万人阶段性目标。

特区政府下来的目标是平均每天为至少10万人接种，希望到了8月17日，雅加达有至少750万人即75%成年人口完成接种，即有望实现群体免疫。