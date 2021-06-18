避免医疗系统因冠病负荷过重 金边让轻症与无症状者居家治疗

（金边中新电）柬埔寨进入6月以来，每日新增冠病病例居高不下，为避免对医疗资源造成过大负荷，柬埔寨当局推出“居家治疗”方案，让无症状和轻症患者在家接受治疗。

柬埔寨卫生部昨天通报，新增冠病病例625起，新增死亡病例12起。新增确诊病例中，只有34起为境外输入，其他绝大多数是社区传播病例。柬埔寨的累计确诊病例已超过4万起，累计死例增至380起。

由于疫情持续加剧，医疗系统负荷过重，柬埔寨国家抗疫委员会的消息人士昨天透露，“居家治疗”方案将正式推出，让无症状和轻症患者在家治疗，不用送到医院。该方案将率先在首都金边实行。

金边这个国家行政中枢和经济重镇疫情严峻，尤其近期多家工厂暴发感染群，导致新增病例递增。金边市政府周三公布可防控新计划，工厂成为防控重点。金边市辖区内的所有工厂必须在一至五年内，为工人提供合适的宿舍，自备厂车运载工人，禁止商贩在工厂周边营业，以及考虑搬迁至经济特区作业。

柬埔寨2月下旬暴发第三波疫情后，学校、展馆、电影院和其他娱乐设施等人群汇集的场所全面关闭至今。

柬国2月10日启动疫苗接种，全国1000万成年人口中接种者已超过300万，其中260万人已完成两剂。该国总人口约1500万。