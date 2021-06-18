凯利：马国正与新加坡商讨合作研发呼吸检测器 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月18日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 马来西亚全国冠病免疫计划协调部长凯利说，为了让民众更容易获得冠病检测试剂盒，马国正与新加坡商讨合作开发呼吸检测器或任何比聚合酶链反应（PCR）检测更快捷的冠病病毒检测方式。凯利也是科学、工艺及革新部长。他昨天在马国牛津与剑桥协会举办的“群体免疫之路”线上研讨会发言称，马国积极与本区域国家合作应对冠病疫情，除了与新加坡合作，马国也与泰国的大学合作开发信使核糖核酸（mRNA）技术。这类技术不只能应用在冠病疫苗的研发，也有助于研发其他热带传染病疫苗，这类合作将提高马国的疫苗研发与生产能力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 凯利 新加坡 呼吸检测器（breathalyser） 杜特尔特明确暗示 明年可能竞选副总统 马国元首谕令尽速恢复国会 慕尤丁：政府依法办理