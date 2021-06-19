国家王宫面簿重申“须尽速召开国会” 慕尤丁被疑敷衍元首引发宪政危机揣测

马国家王宫面簿专页上载一张图片，重申“须尽速召开国会”的立场，引发马国可能发生宪政危机的揣测。专家指出，联邦宪法44条款阐明，国家元首有权力指示国会复会，如果首相拒绝遵从，将引发宪政危机。

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家王宫面簿专页昨天（6月18日）上载一张图片，重申国家元首苏丹阿都拉希望国会复会的立场，并以黑体粗字突出“须尽速召开国会”，引起各界热议。

该图不久后被撤下，但在傍晚时分又重新发布，只是清除了黑体粗字效果，也把引文来源改为国家王宫文告而非元首谕令，引发各种揣测，包括马国可能发生宪政危机。

马国宪法专家赛沙林指出，联邦宪法44条款阐明，国家元首属于国会体系一部分，元首可行使宪赋权力指示国会复会，如果首相拒绝遵从，将引发宪政危机。

他也说，一般上元首是根据首相的劝告行事，但前提是首相须获得足够支持。由于现任首相慕尤丁一直被质疑没有获得足够国会议员支持，因此，最好的办法是遵从元首谕令，在紧急状态于8月1日解除前恢复国会。

不过，澳大利亚塔斯马尼亚大学亚洲研究所所长詹运豪认为，慕尤丁要靠紧急状态来拖延时间以巩固地位，因此，可能不会遵从元首的谕令。“直到8月1日解除紧急状态前，慕尤丁的地位都不会动摇，这段时间他是安全的。他只须突显自己已尝试遵循马来统治者的谕令……但（最终）他会找理由来解释为何办不到。”

马来统治者已表明立场 专家：拒绝可被视为叛君

尽管一般认为不召开国会对慕尤丁有利，但马来亚大学政治学者阿旺阿兹曼提醒，此举可能被视为忤逆王室。“这可能是慕尤丁政府的缓兵之计，但马来统治者已表明立场，政府不能等闲视之，否则会被视为叛君。”

慕尤丁此前承诺，会在今年9月或10月冠病疫情缓和后召开国会。不过，国家元首和马来统治者召开特别会议后认为，应尽快召开国会及州议会。对此，首相办公室前晚发出只有三段话的简短声明，指“政府已知道元首的看法并依法办理”，招致巫统及希望联盟（希盟）议员批评慕尤丁政府敷衍了事。

前首相及巫统前主席纳吉在面簿说：“国家王宫是在暗示，‘尽快’不是再等三、四个月。不确定他们（慕尤丁政府）是真不懂，还是装不懂。”

不少网民也认为，国家元首和马来统治者的立场已非常清楚，政府不能充耳不闻。署名莫哈末阿飞飞的面簿用户在国家王宫面簿留言说：“如果（政府）还不明白事情的急迫性，这些政治人物就真的是愚蠢。”

人民公正党通讯主任法米指出，为免出现宪政危机，国会最迟应在8月2日，即紧急状态结束后就召开，而不是等到9月或10月。

也是吉隆坡班底谷区国会议员的他昨天发声明说，国会下议院最后一次开会是在去年12月17日。换言之，截至昨天，国会已有183天或六个月零一天没有开会。“这意味着，我们正面临违反联邦宪法55（1）条文，即国家元首须不时召开国会，而最后一次会议与下一次会议的间隔期不得超过六个月。”

民主行动党秘书长、槟州峇眼区国会议员林冠英则抨击慕尤丁“抗旨”，恐酿成宪政危机。“国会是在以元首之名颁布紧急状态令才被冻结的，如今元首希望复会，首相若拒绝执行，就会让颁布紧急状态令来冻结国会的合法及正当性成疑。”

沙彭雪槟等州寻求批准 最快8月恢复州议会会议

此外，多个州属包括沙巴、彭亨及希盟执政的雪兰莪、槟城和森美兰等都表明，会尽快觐见州统治者以寻求批准，最快在8月恢复州议会会议。玻璃市州政府则已率先取得州统治者御准，定在8月24日召开州议会，为期三天。