马国去年外国直接投资大减 是2009年以来最低水平

（吉隆坡综合讯）受冠病疫情影响，马来西亚去年的外国直接投资表现不振，净流入从前年的324亿令吉（约105亿新元）猛挫55%至146亿令吉（约47亿新元），是2009年以来的最低水平。

不过，根据马国统计局的最新数据，截至去年年底，马国仍录得较高的累积外国直接投资（FDI），达6998亿令吉（约2268亿新元）。

马国统计局首席统计师莫哈末乌兹尔昨天发声明指出，去年全球经济活动受到疫情严重干扰，进而影响了全球投资表现。联合国贸易和发展会议（UNCTAD）数据也显示，与2019年相比，去年全球FDI流量下滑42%，因此，马国也无法幸免。

尽管如此，他说，马国FDI流入下滑的趋势并未持续至今年初。“今年第一季度，流入马国的FDI达91亿令吉（约29亿新元），这是复苏的迹象，也是自疫情暴发以来，马国取得的最高投资。……虽然外国投资减少看似令人忧心，但累积总额仍显著高企，表明今年的投资表现会有所改善。”

他指出，投资得到改善可归功于流入的股票和投资基金份额增加，其中主要集中在制造业和服务业。

莫哈末乌兹尔也说，在190个贸易国中，亚洲地区仍是去年马国FDI的最大来源地，其中主要来源国是新加坡、泰国和中国，投资额达115亿令吉（约37亿新元）。