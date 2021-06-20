马卫生部长：防疫情况须达三大标准 国家复苏计划才可进入第二阶段

（吉隆坡综合讯）马来西亚卫生部长阿汉峇峇说，只有防疫情况符合三大标准，国家复苏计划才可进入第二阶段；这些标准是单日新增冠病确诊病例连续七天少于4000起、加护病房病床使用率低于75%，以及10%人口完成疫苗接种。不过，专家认为单凭这三条并不足够。

阿汉峇峇周五（6月19日）晚在马新社电视访谈节目中列出这些条件。专家认为，除了这些，当局还须重视冠病病毒检测的呈阳率是否下降，否则疫情反弹难以避免。

流行病学专家希尔米指出，目前未有证据表明单日确诊病例低于多少才是控制疫情的关键，因此政府以单日病例低于4000起为指标并没有意义，而应该以呈阳率为指标。

卫生联盟促政府为衡量疫情设置更多指标性细节

根据世界卫生组织的标准，冠病检测呈阳率低于5%才足以表示疫情已受控制。马国过去一周的检测呈阳率介于5.7%至7.2%。

马国卫生联盟也促请政府为衡量疫情设置更多指标性细节。他们认为，当局列出的三大标准无法反映疫情的复杂性，因为这些标准高度依赖于其他因素，如检测数量和疫苗供应。

该联盟昨天发声明指出，政府须确保决策是根据数据来拟定，而不受游说、执法中的双重标准或政策大转弯所影响。声明说，这些数据可包括每周活跃病例总数的趋势、检测呈阳率、病死率、染疫的医护人员数目等。

马国首相慕尤丁周二公布了分四个阶段推进的国家复苏计划，还预计今年结束之前民众有望恢复正常生活。他当时说，如果平均每日新增病例减至4000起以下、公共卫生系统不再处于临界点，以及10%人口完成接种两剂冠病疫苗，政府就可在7月或8月启动第二阶段的国家复苏计划；届时，经济活动将分阶段开放，但社会活动将持续受严格控制，包括不允许社交和跨州活动。

尽管马国已采取包括全面封锁的措施，但疫情仍然不见好转。昨天官方通报新增病例5911起，累计数目逼近70万大关，达69万1115起；又有72人病故，累计病死者4348人，死亡率0.63%。

卫生总监：民众缺乏团结意识 导致确诊病例居高不下

卫生总监诺希山指出，民众缺乏团结意识，是导致确诊病例居高不下的主因。他昨天在第一届马国国际心理急救线上研讨会发言时说，疫情持续已超过一年，但人们仍对制定及遵守防疫标准作业程序争论不休，缺乏齐心抗疫的精神。“我们不是在对抗病毒，而是在意见、方法等方面互相对抗。”