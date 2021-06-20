翁山淑枝软禁中度过76岁生日 缅甸多处示威者为她庆生

（仰光法新电）遭缅甸军政府扣押的原民选政府领导人、全国民主联盟领袖翁山淑枝昨天（6月19日）在软禁中度过76岁生日。

翁山淑枝喜欢在头发上插花，不少网民周六复制这样的装扮，并拍照上传到社交媒体，以此为翁山庆生。

在仰光北部，反对军人政变的示威者在电线上悬挂牌子，祝愿翁山生日快乐，同时表明继续支持她。另有示威者打着黑伞，高举写着“摆脱恐惧”、印有翁山照片的布条，上街游行。

在东南部、靠近泰国的克伦邦，一些叛军被拍到手持枪械，耳后插了一朵鲜花，向翁山遥送生日祝福；东南部土瓦市的示威者制作了一个超大型粉色生日蛋糕，推着蛋糕沿街游行。

头上插花声援翁山的网民不全是对翁山只有赞没有弹。一位民运分子说：“我参与这项运动，是因为她如今遭到军方不公平扣押，公民权利和自由被剥夺了……她对罗兴亚人及其他民族受到的迫害一直保持沉默，往后被释放，她须为此负起全责。”

翁山周二出庭面对煽动叛乱的指控，来临这一周她将重返法庭，面对一系列控状，包括贪污、违反官方机密法等。

缅甸军方2月1日发动政变推翻翁山领导的民选政府，随后全国各地持续发生反军人示威，军政府以血腥手段镇压。据民间监察组织透露，至今已有至少870人死亡，近5000人被拘留。

联合国大会周五通过决议，谴责缅甸政变，呼吁“所有成员国防止武器流入该国”，但并未提出对缅甸实施全球武器禁运。