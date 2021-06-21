目前仅约一成人口打疫苗 诺希山：料疫苗护照政策须年底达群体免疫才实施

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月21日 5:00 AM

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马来西亚卫生总监诺希山说，全国目前只有约一成民众接种首剂冠病疫苗，这样的接种率仍然偏低。当局预计今年底达到群体免疫目标后，才实施疫苗护照政策。

马国总人口约3270万，当局计划为其中八成或约2600万人接种疫苗，以达到群体免疫。据卫生部，当地截至昨天共接种567万5002剂疫苗，其中408万6087剂是首剂疫苗，158万8915剂是次剂疫苗。换言之，马国已接种首剂疫苗者约409万人，占总人口约12.5%。完成接种两剂疫苗者约159万人，约占总人口5%。

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