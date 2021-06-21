目前仅约一成人口打疫苗 诺希山：料疫苗护照政策须年底达群体免疫才实施 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月21日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 马来西亚卫生总监诺希山说，全国目前只有约一成民众接种首剂冠病疫苗，这样的接种率仍然偏低。当局预计今年底达到群体免疫目标后，才实施疫苗护照政策。马国总人口约3270万，当局计划为其中八成或约2600万人接种疫苗，以达到群体免疫。据卫生部，当地截至昨天共接种567万5002剂疫苗，其中408万6087剂是首剂疫苗，158万8915剂是次剂疫苗。换言之，马国已接种首剂疫苗者约409万人，占总人口约12.5%。完成接种两剂疫苗者约159万人，约占总人口5%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 群体免疫 疫苗护照 冠状病毒19 瑞辉同意提供4000万剂疫苗 菲政府：从8月开始分批运抵 越南推出行为守则 要人民在社媒发布正面内容