普吉岛7月拟对外国游客重开 但酒店预订冷淡

（曼谷综合电）泰国计划从7月1日起重新开放普吉岛，以吸引接种冠病疫苗的游客回流，但得到的反应冷淡。

泰国媒体报道，从酒店的预订显示，迄今预计入住率不到20%。

重开计划细节未确定 业者：阻碍游客预订

这项称为“普吉岛沙盒”的重启旅游业计划将允许完全接种疫苗的游客在岛上自由行动，抵达时无须隔离。14天后，他们将获准前往泰国其他地方旅行。

尽管如此，也有一些棘手的情况，许多行业人士抱怨说，不确定性阻碍游客的预订。普吉岛酒店协会主席安东尼表示，该计划要到本月晚些时候才能最终确定，这将是一个缓慢的过程。

泰国航空公司一名代表则说，泰航从7月起将开通从欧洲六个城市飞往普吉岛的直飞航班，但预计只有一小部分座位售出，第一周约有100名乘客。

一名酒店业者说：“超过50%的普吉岛旅游业来自中国，没有了中国市场，这将是很困难的。”

据报道，政府希望普吉岛沙盒能在第三季度吸引13万游客前往泰国，与2019年平均每月330万的游客人数相去甚远，而今年前四个月，泰国只有2万8701名游客。

酒店协会：到年底入住率将逐渐增至40%

据酒店协会预计，到年底入住率将逐渐增加至30%至40%，从7月至10月的10%至20%上升，其中包括当地预订。

但仍然存在一些障碍，中国、日本和马来西亚等一些关键市场的出境活动受到限制，而泰国卫生当局已禁止来自印度等一些高风险国家的游客。

首相巴育日前说，为拯救民生经济与旅游业，泰国将在120天内全面开放边境，完成疫苗接种者入境时可免隔离。泰国将以普吉岛做为先导计划，以达成开放边境的目标。

他承认，全面开放边境会有风险，但他认为现在是泰国人可以承担这个风险的时候。