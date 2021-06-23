朝野为召开国会相持不下之际 国盟政府传出消息马国或今年底大选

柔佛前州务大臣奥斯曼沙比安在《阳光日报》的专访中说，土团党主席、首相慕尤丁上周三与柔佛州土团党领袖进行线上会议时透露可能在年底举行大选。

（新山综合讯）马来西亚朝野为了何时召开国会而相持不下之际，执政的国民联盟（国盟）再度传出今年底可能举行大选的消息。

柔佛前州务大臣奥斯曼沙比安在《阳光日报》昨天刊出的专访中说，土团党主席、首相慕尤丁上周三与柔佛州土团党领袖进行线上会议时透露可能在年底举行大选。

慕尤丁还指示土团党开始为大选备战，包括为地方领袖办培训课程等，加紧补强土团党各项弱点等。

年底碰上雨季

大选或落在明年初

奥斯曼沙比安说，政府10月提呈2022年度财政预算案后，就可能在11月或12月举行第15届全国大选。“没有什么是不可能的，过去也曾有大选在财政预算案公布后举行。”但他又说，年底是雨季，所以大选也可能在明年初举行。

马国11月至2月是雨季，历来政府都尽量不在雨季举行大选，因为大雨可能导致水灾而影响交通，也可能影响选民对执政党产生负面情绪。1955年以来的所有14届大选，只有马哈迪执政时在1999年11月29日、即雨季期间举行了大选。

奥斯曼沙比安称，冠病疫情是否受控制，以及何时达到全国八成人口接种疫苗而可实现群体免疫，都是影响下届大选日期的重要因素。

慕尤丁去年3月上台执政以来，马国就多次传出不久可能举行大选的消息，尤其自去年7月以来这样的传言越来越明朗化。

7月1日，慕尤丁与国盟其他11个成员党首脑开会后，这些政党领袖透露接获了备战大选的通知。当时的说法是，国盟最快可能在去年10月举行大选，因为在野的希盟当时士气不振，以及未来经济情况可能更糟而影响选情。

去年9月18日，慕尤丁表明，如果沙巴人民阵线赢得同月26日投票的沙巴州选举，他可能很快就举行全国大选。那是他首次明说有意提前举行大选。

到了10月，慕尤丁面临更大的压力，先是公正党主席安华声称掌握国会多数，后有巫统施压要重谈合作条件，否则就撤回支持。政局动荡，全国大选即将举行的传言再度四起。

10月30日，巫统宣布继续留在国盟政府，但表明只要冠病疫情受控，就应解散国会，举行大选。

坊间盛传大选

或在紧急状态解除后举行

马国今年1月13日实施防疫紧急状态令后，坊间就盛传大选可能在紧急状态8月1日解除后举行。慕尤丁隔天在“国盟政府党主席理事会”会议上说，如果冠病疫情今年内受控制，大选就可能在今年举行。