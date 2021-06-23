菲拒绝接种者将受牢狱之灾？ 杜特尔特发狠话后政府忙澄清

（马尼拉综合电）菲律宾软硬兼施推进冠病疫苗接种速度，其中总统杜特尔特恫言拒绝接种者将遭受牢狱之灾，马尼拉郊外一社区则送大米来鼓励民众接种。

菲律宾的冠病疫苗接种进展缓慢，杜特尔特周一在电视演讲中发出狠话：“如果你没接种疫苗并且是潜在的病毒携带者，为了保护人民，我会把你关进牢里隔离。”他也呼吁各地村长把拒绝接种者的名字记录下来。

菲律宾上月一份民调显示，在1200名受访者当中，仅三分之一愿意接种冠病疫苗，另有三分之一因对疫苗的有效性和副作用心存疑虑而对接种裹足不前。

传染力更强的德尔塔（Delta，原称B16172，最早在印度发现）变种病毒已入侵菲律宾，推广疫苗接种更为紧迫，但该国接种率目前远落后于预期目标。

杜特尔特对拒绝接种者发出的上述警告，若真的付诸实行，将是为推动疫苗接种而采取的最严厉手段之一。另一个东南亚国家印度尼西亚则是以罚款和延迟发放援助金来对付不愿接种疫苗的人。

不过，就在杜特尔特发出严厉警告的第二天，司法部长格瓦拉发布声明澄清，菲律宾没有法律强制规定人民须接种冠病疫苗。总统发言人洛克也在一个简报会上说，总统所言只是为了“凸显政府能采取的行动”。

杜特尔特也在周一的演讲中宣布，推迟学校复课计划以及继续强制人民戴口罩。近日宿务省两名律师入禀当地法庭，要求暂停执行政府制定的冠病检测和隔离措施。杜特尔特回应称，不会接受法庭就如何应对疫情发出的任何指令。他说：“第一波疫情已经耗尽政府的资源。若再来一波疫情对国家是一场灾难，所以防疫越严厉越好。”

菲律宾人口近1亿1000万，目前仅约200万人或18%完成疫苗接种。马尼拉郊区一个社区为了推高接种率，推出“打针赢大米”的抽奖活动，每周有20名幸运儿各赢取一袋25公斤的大米。

一名官员说，这项抽奖活动主要是为了吸引贫困居民前去接种疫苗。当地原本每天只接种疫苗400剂次，但自上月底推出抽奖之后，每天接种多达2000剂次。

菲律宾已向五个冠病疫苗制造商订购1亿1300万剂疫苗，目前该国为人民接种的主要是中国科兴疫苗。