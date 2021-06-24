纳兹里：推举希山慕丁向元首表明 国阵25议员已不信任阿末扎希

马来西亚国阵硝山国会议员纳兹里昨天告诉“当今大马”，25名国阵议员签署法定宣誓书显示国阵超过一半国会议员不再支持阿末扎希。国阵目前共有42名国会议员，其中包括巫统38名，相信这次事件是巫统内部的派系斗争。

（吉隆坡综合讯）马来西亚国阵（巫统）硝山区国会议员纳兹里声称，他已经收集25名国阵国会议员签署的法定宣誓书，并推举外交部长希山慕丁代表他们向国家元首表明他们不再信任国阵及巫统主席阿末扎希。但法律专家表示，只有政党领袖能代表党内国会议员觐见元首。

纳兹里昨天告诉“当今大马”，这些法定宣誓书显示国阵超过一半国会议员不再支持阿末扎希。纳兹里拒绝公布上述25人名单，也不愿透露其中包括多少名正副部长。但他强调，这些法定宣誓书并非支持希山慕丁出任首相。

国阵目前共有42名国会议员，其中包括巫统38名、马华两名、国大党一名、沙巴人民团结党一名。换言之，纳兹里所说的25名国阵国会议员，相信绝大部分都来自巫统。因此这次事件其实是巫统内部的派系斗争。

前部长：元首不管党内纷争 纳兹里做法不符宪政惯例

首相慕尤丁获得巫统与伊斯兰党的支持而在去年3月1日上台后，随即委任多名巫统国会议员出任正副部长及政联公司要职。巫统党内也因此分裂为希山慕丁等人为首的“当官派”，署理主席莫哈末哈山为首的“无官派”，以及阿末扎希和前首相纳吉为首的“官司缠身派”。

其中，“当官派”最拥护慕尤丁政府，其他两派则主张不继续支持慕尤丁。纳兹里向来被视为无官派，他今年1月12日还成为首名宣布不再支持慕尤丁的巫统国会议员。因此，他这次对阿末扎希发难引起热议。

前任掌管法律事务的首相署部长再益依布拉欣认为纳兹里的做法不符合宪政惯例。他说，元首与马来王室通常不干预政党内部事务，也不接见各党内部与领导层不和者。“王室向来只与（国会领袖）首相和反对党领袖沟通。希山慕丁并非党领袖。”

国家元首和马来统治者6月16日召开特别会议后分别发布声明表示，政府应该尽快召开国会及州议会。慕尤丁6月20日表明，国会正式复会前，政府将设立一个包括朝野代表的委员会探讨并决定国会是否复会。

阿末扎希次日发布声明表示，政府必须遵守元首和马来统治者的谕令在14天内召开国会，否则就是违反君令及不尊重统治者，巫统将采取下一步行动。阿末扎希的声明引起纳兹里等人不满，他们认为这违反巫统大会相关决议。

国会何时重开昨天继续成为朝野议论的焦点。巫统副主席依斯迈沙比里昨天表示，巫统与国阵国会议员同意政府必须尽快召开国会，但到时若出现针对首相的不信任动议，他们将继续支持首相。依斯迈沙比里也是主管防疫事务的国防部高级部长。

希盟主席理事会昨天则发布声明表示，根据联邦宪法，国会必须在8月1日之前召开，好让国会议员辩论紧急状态和紧急状态条例。