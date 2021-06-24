泰缩短阿斯利康接种间隔期 遏制德尔塔病毒蔓延

（曼谷综合电）泰国近日暴发传染力更强的德尔塔冠病变种病毒疫情，当局决定缩短阿斯利康疫苗的两剂接种间隔时间从10至12周减至八周，以遏制变种毒株传播。

路透社报道，曼谷上个月通报首起德尔塔（Delta，原称B16172）变种毒株病例，至今已蔓延至20个府，确诊数超过660起。

泰国公共卫生部常任秘书奇亚提蓬表示，当局在检测到这个最早在印度发现的变种毒株后，决定调整第二剂接种时程。

泰国上周才决定放弃延长阿斯利康疫苗施打间隔增至16周，以便让更多人可以施打的方案。

今年4月以来 新增及死亡病例激增

泰国推动的疫苗接种，混合使用中国科兴与英国阿斯利康疫苗，由于疫苗供应短缺，自6月展开大规模施打一周后，面临注射时间一延再延难题，泰国人口逾6600万，当中逾790万已施打首剂疫苗及约220万人已完成两剂疫苗接种。

泰国公共卫生部医疗服务署长宋萨说，曼谷平均每天新增约1000起病例，各家公立医院目前供重症患者使用的床位仅剩20个。

泰国昨日新增3174人确诊及51起死亡病例，累计病例达22万8539起，累计死亡病例则达1744起，其中超过85%的新增和死亡病例皆在今年4月以后发生的。

泰国疾管中心发言人塔威辛昨日在记者会上说，尽管疫情反弹，但曼谷不封城。

他对专家建议曼谷封城一事作出回应时说，每一项防疫措施都有利弊，所以要采取适当的措施才好。他举例说，曼谷很多都是来自外府的劳工。一旦封锁曼谷，那么可能会导致人群移动，在外府产生新感染群。

他说：“现有的封锁措施只针对部分重灾区，比如建筑工地或工厂。封城或许能控制住疫情，但失业的民众就会回到外府，那又会给另一地区带来问题。”