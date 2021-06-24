泰缩短阿斯利康接种间隔期 遏制德尔塔病毒蔓延

来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月24日 5:00 AM

泰国暴发第三波冠病疫情后，医疗体系不胜负荷，当局只好用军用卡车将泰南宋卡府医院的冠病患者送到野地医院收治。（法新社）
泰国暴发第三波冠病疫情后，医疗体系不胜负荷，当局只好用军用卡车将泰南宋卡府医院的冠病患者送到野地医院收治。（法新社）

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（曼谷综合电）泰国近日暴发传染力更强的德尔塔冠病变种病毒疫情，当局决定缩短阿斯利康疫苗的两剂接种间隔时间从10至12周减至八周，以遏制变种毒株传播。

路透社报道，曼谷上个月通报首起德尔塔（Delta，原称B16172）变种毒株病例，至今已蔓延至20个府，确诊数超过660起。

泰国公共卫生部常任秘书奇亚提蓬表示，当局在检测到这个最早在印度发现的变种毒株后，决定调整第二剂接种时程。

泰国上周才决定放弃延长阿斯利康疫苗施打间隔增至16周，以便让更多人可以施打的方案。

今年4月以来 新增及死亡病例激增

泰国推动的疫苗接种，混合使用中国科兴与英国阿斯利康疫苗，由于疫苗供应短缺，自6月展开大规模施打一周后，面临注射时间一延再延难题，泰国人口逾6600万，当中逾790万已施打首剂疫苗及约220万人已完成两剂疫苗接种。

泰国公共卫生部医疗服务署长宋萨说，曼谷平均每天新增约1000起病例，各家公立医院目前供重症患者使用的床位仅剩20个。

泰国昨日新增3174人确诊及51起死亡病例，累计病例达22万8539起，累计死亡病例则达1744起，其中超过85%的新增和死亡病例皆在今年4月以后发生的。

泰国疾管中心发言人塔威辛昨日在记者会上说，尽管疫情反弹，但曼谷不封城。

他对专家建议曼谷封城一事作出回应时说，每一项防疫措施都有利弊，所以要采取适当的措施才好。他举例说，曼谷很多都是来自外府的劳工。一旦封锁曼谷，那么可能会导致人群移动，在外府产生新感染群。

他说：“现有的封锁措施只针对部分重灾区，比如建筑工地或工厂。封城或许能控制住疫情，但失业的民众就会回到外府，那又会给另一地区带来问题。”

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