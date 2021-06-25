马哈迪：元首谕令发出后14天内 国盟政府应发通知召开国会

（浮罗交怡综合讯）马国前首相马哈迪也对国家元首及马来统治者谕令“速开国会”发言。他认为，国盟政府应在谕令发出后14天内就发出召开国会的通知。

马哈迪是浮罗交怡区国会议员，他周三到该区的疫苗接种中心巡视后告诉媒体，召开国会的通知信可以比巫统主张的14天更早发出。

“我们要开国会，不是混合式或其他。我们将出席国会会议，所以要求政府尽快召开会议。”

他说，国家元首已谕令尽快召开国会，政府却没有马上进行。

首相署部长达基尤丁称国会将在9月复会，这并不符合元首“尽速召开”的谕令。

国会下议院副议长莫哈末拉昔昨天指出，国会拥有足够设备，随时可召开混合式的国会会议，但国会目前还在处理复会前必须解决的其他技术问题。

莫哈末拉昔是柔佛土著团结党国会议员。

他说，截至目前仍没有召开国会的确定日期，但国会将根据议会常规，在召开国会会议28天前通知议员。

他说：“我们交由国会领袖决定召开国会的事项。”

根据联邦宪法，国会领袖就是首相。当元首按首相建议并批准国会开会日期后，首相就会通知国会议长，再由议长向国会议员发出开会通知。

莫哈末拉昔说，以实体与视讯混合方式召开国会在马国史无前例，但这并非不可能。

“这对议长来说也将是个新挑战，我们将对着电脑屏幕，看到每一位国会议员。”

不过他说，召开混合式国会之前还必须修改一些条例，例如宪法规定，不亲临现场的国会议员不准投票，除非国会另有特别规定。