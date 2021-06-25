凯利：将批准私企引进 马国民众8月料可自费接种疫苗

马来西亚负责疫苗接种事务的科学、工艺及革新部长凯利说，为了加速冠病疫苗的接种，政府最快可能在8月批准一些私人企业引进中国的另一些冠病疫苗，让民众可以自行安排付费接种。

即将引进国药等中国疫苗

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凯利昨天在马国全国总商会（NCCIM）常年会员大会的交流时段宣布，即将引进的中国冠病疫苗包括中国国药集团（Sinopharm）制造的疫苗。他已经指示一家政联药企与中方接洽引进疫苗事宜。“当我们有了私人（疫苗接种）市场，想要快速接种疫苗就得付费。我想这可以加速疫苗接种速度。”