凯利：将批准私企引进 马国民众8月料可自费接种疫苗 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 马来西亚负责疫苗接种事务的科学、工艺及革新部长凯利说，为了加速冠病疫苗的接种，政府最快可能在8月批准一些私人企业引进中国的另一些冠病疫苗，让民众可以自行安排付费接种。即将引进国药等中国疫苗凯利昨天在马国全国总商会（NCCIM）常年会员大会的交流时段宣布，即将引进的中国冠病疫苗包括中国国药集团（Sinopharm）制造的疫苗。他已经指示一家政联药企与中方接洽引进疫苗事宜。“当我们有了私人（疫苗接种）市场，想要快速接种疫苗就得付费。我想这可以加速疫苗接种速度。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 冠病疫苗 凯利 私人企业 冠状病毒19 曼谷再爆发反政府示威 要求首相下台限制王室权力 泰前军人持枪闯医院 一冠病患者中弹身亡