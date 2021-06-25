菲律宾前总统阿基诺三世病逝 终年61岁

（马尼拉综合电）菲律宾前总统阿基诺三世昨天病逝，终年61岁。据菲律宾媒体报道，阿基诺昨天凌晨紧急送往首都马尼拉的一家医院，并于清晨6时30分辞世。他的家人过后发表声明透露，他是因糖尿病导致的肾衰歇去世。

阿基诺三世于2010年至2016年担任菲律宾总统，他卸任后就鲜少出现在民众眼前。据当地媒体报道，他近两年身体状况一直不太好，曾患有肺癌，并因肾脏疾病接受了透析治疗，之前还做过血管成形术。

1960年出生的阿基诺三世，是菲律宾已故前总统阿基诺夫人科拉桑的独子。他于1981年毕业于马尼拉雅典耀大学经济系，菲律宾另一名前总统阿罗约曾是他的教授。

1983年，遭前独裁总统马可斯流放的阿基诺三世父亲阿基诺从美国返回菲律宾时，在机场遇刺身亡，当时阿基诺三世23岁。其母阿基诺夫人继承亡夫遗志，三年后发动“人民力量”，推翻马可斯政权并在大选中胜出，当上该国首位女总统。

阿基诺夫人担任总统期间，菲律宾发生流血兵变，当时阿基诺三世遇袭，他的三名保镖遭击毙，他则身中五枪，虽逃过一劫，但一个弹片残留颈部。

终身未娶妻生子的阿基诺三世在38岁从政，连续九年担任众议员后，于2006年起出任自由党副主席，其后获选为参议员。他在母亲病逝隔年，即2010年当选菲律宾第15任总统。

阿基诺三世执政期间，奉行亲美路线，在南中国海争端上与邻国激烈冲突，引发外交关系和地区局势紧张。

菲外交部长洛钦发表推文哀悼说，阿基诺三世“在武装袭击事件中表现勇敢，在交火中受伤，对权力不以为意，以令人费解的冷酷统治着我们的国家，世人都以为他没有任何感情，其实只不过是因为他隐藏了自己的感情”。