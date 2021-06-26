菲“河流战士”立志 为下一代清理出“干净”未来

（马尼拉路透电）菲律宾臭名昭著的巴石河上覆盖着塑料、饭盒、瓶子等各种垃圾，任谁看到都会避而远之，但有一群人每天默默在清理这些垃圾。尽管不知何时能完全清除堆满河道的垃圾，这群“河流战士”立志要为下一代清理出一个“干净”的未来。

全长27公里的巴石河（Pasig River）连接菲律宾最大的湖泊——马尼拉湾，且途经世界上人口最密集的地区之一——马尼拉大都会，是流经首都地区的重要水系，却因为城市化和糟糕的污水系统规划，而成了当地名副其实的垃圾场。

自10年前开始，约100名志愿者组队清理河内和岸边的垃圾。这些“河流战士”每天一早穿着橡胶靴和戴着肘长手套，分散在河流上下游不同地点，用耙子和手工工具，从死水中打捞垃圾。

这些“河流战士”一开始都是志愿者，如今已从当地政府那里获得基本收入。一名“河流战士”戴斯特披露，她与约19名志愿者每天分批工作七小时，一天可收集80个至100个塑料袋的垃圾。到了季候风季节，收集到的垃圾会更多。

巴石河上的垃圾绝多数是塑料包装袋、一次性小袋和包装材料等，自暴发冠病疫情后，也经常可见外科口罩漂浮河中。

亚洲海洋垃圾中

菲河流占三分之一

根据牛津大学科学出版物《我们的世界数据》今年发表的一份报告，全球海洋塑料垃圾中，多达81%来自亚洲河流，而菲律宾海洋垃圾就占了三分之一。单是巴石河一条河流就“贡献”了6.43%的海洋垃圾。

尽管任务艰巨，但“河流战士”对于清理巴石河仍感到乐观。安赫丽塔说：“我们一直主张，为了我们的孩子、我们的父母、我们的国家和大自然，我们一定要让河流变清洁。我曾看到其他城市或国家成功的例子，所以我不认为清理巴石河是不可能的任务。”