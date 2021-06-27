诺希山：全面行管令让马避开“重大灾难”

（吉隆坡综合讯）马来西亚卫生总监诺希山说，目前实施的全面行动管制令让马国避开了“重大灾难”。他说，根据推算，若6月初没有实施全面行管令，6月中旬的每日新增病例将达1.3万起，数周后再激增至超过4万起。

马国反对党指政府从6月1日实施全面行管令近一个月，近来每天新增的冠病病例仍超过5000起，显示这个措施已经失败。

诺希山昨晚（6月26日）就此答复Astro Awani电视台询问时说，政府已经设法拉平感染曲线，下来仍须更努力减少新病例。

他强调，只要还有人群聚集和流动，冠病疫情将继续保持现状。“我们可以通过自律拯救自己和家人。这很重要，因为贝塔（Beta，原称B1351）和德尔塔（Delta，原称B16172）变种病毒有更强的传染力，也会导致更高的死亡率。”

马国的冠病疫情继续胶着，昨天新增5803起确诊病例，是连续第五天超过5000起，累计确诊病例增至72万8462起；昨天新增冠病死亡病例81起，累计死例4884起。

昨天在加护病房的重症患者有866人，其中435人需要呼吸器。活跃病例方面，昨天仍超过6万起。

现行全面行管令的有效期到6月28日为止，但近日每天新增病例都超过5800起，比当局的松绑标准4000起以下还要出很多。

马国民众普遍认为政府将再度延长全面行管令，社交媒体上甚至流传当局已决定这么做的消息。

国防部昨天傍晚发布声明澄清，称主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里，截至当时不曾宣布要延长封锁。