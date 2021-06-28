曼谷和周边五府防疫措施收紧30天

（曼谷综合电）由于冠病疫情反弹，泰国政府昨天（6月27日）宣布收紧首都曼谷和周边五个府的防疫措施，为期30天。新措施包括禁止餐厅堂食、商场必须在晚上9时关闭，以及禁止超过20人以上的集会。

泰国政府在一份声明说，随着新增病例和入院人数持续递增，曼谷大都会及周边地区出现公共卫生危机的风险，因此有必要实施新的针对性防疫措施。

声明还说，若不加快遏制措施，目前平均每日新增超过1000起病例的曼谷及周边地区染疫人数可能激增，届时医疗系统可能会无法应对重病患者的增加。

4月初暴发新一波疫情 确诊病例和死例都激增

泰国去年一直将疫情控制得很好，即便在12月暴发第二波疫情，也迅速遏制疫情扩散。可是该国今年4月初暴发新一波疫情，加上极具感染性的德尔塔（Delta，也称B16172）的入侵，这一波疫情一发不可收拾，确诊病例在不到两个月就多了21万5000多起，死亡病例也激增了1800多起。

泰国卫生部昨天通报3995起新增病例，累计病例达24万4447起。过去24小时又有42人死于冠病病毒，累计死亡病例达1900起。

泰国第三波疫情之所以迅速扩散主要是因为多个工厂和建筑工人宿舍先后暴发感染群。官方数据显示，自5月以来，曼谷有多达37个工人宿舍感染群。

当局早在上周五就宣布，对曼谷和周边五个府的工人住宿下禁足令，575个工人宿舍约8万1000名工人从今日起将不准离开宿舍，为期一个月。

当局也将在这六个地区设置检查站，限制建筑工人流动，同时也会在泰南四个府设置检查站，以遏阻疫情蔓延。

泰国首相巴育上周五表示，会避免全面封锁，并会针对特定业务和活动实施措施，以尽量减低收紧防疫措施带来的经济影响。

政府收紧防疫措施的消息昨天一早传出后，“封锁曼谷”成了推特热门标签，许多网民批评政府在封锁工人宿舍后又突然实施其他限制，令人措手不及。

尽管病例不断增加，巴育还是坚持，普吉岛的“沙盒计划”将如期7月1日启动，让接种冠病疫苗且来自非高风险国家的游客，可入境普吉岛并无须隔离。