减缓延长全面封锁冲击 慕尤丁宣布总值1500亿令吉复苏配套

慕尤丁公布复苏配套时说，该配套专注于三个重点，即继续关怀人民的议程、支持企业和提高疫苗接种率。

（布城综合讯）马来西亚政府因冠病疫情仍严峻而决定无限期延长全面封锁措施后，首相慕尤丁昨天宣布总值1500亿令吉（约485亿新元）的保护人民与经济复苏配套，包括政府直接注入100亿令吉的拨款。这也是国盟政府自去年3月以来推出最庞大的复苏配套。

慕尤丁当天下午通过电视直播公布这项复苏配套时说，该配套专注于三个重点，即继续关怀人民的议程、支持企业和提高疫苗接种率。

马国政府是在6月1日落实全面封锁，并在两周后延长至6月28日。不过马国冠病确诊病例始终未见好转，所以政府在前天宣布延长封锁，维持国家复苏计划第一阶段。

慕尤丁指出，在单日病例降至4000起以下后，才会进入复苏计划的第二阶段；马国昨日新增5218起病例，连续六天维持在5000起水平。

自暴发疫情以来已推出总计3800亿令吉七配套

他说，自暴发疫情以来，政府已分别推出七个总计3800亿令吉的援助和刺激经济配套，其中2000多亿令吉已经发放给人民。他也说，总额3225亿令吉的2021年财政预算案还剩1000亿令吉，足以让政府用至今年底。

他说，政府非常理解人民所经历的痛苦，并承诺会寻找出路，排解困难，确保国家迈向正确的复苏之路。他强调，接种疫苗是战胜疫情的首要条件，他敦促尚未登记接种的民众，尽快履行责任，配合政府达到群体免疫目标。“为了确保弱势群体不会被忽略，我们会加快实施多项社区计划，包括为残障人士和年长者接种疫苗提供30令吉车资补贴。”

他也说，政府同意调整1万4000名医护前线人员的特别津贴，从200令吉提高至600令吉；政府考虑一旦所有员工都完成接种两剂疫苗，可以允许100%回到职场上班。

额外拨款4亿令吉增购疫苗也将为青少年接种

为了加速落实全国冠病疫苗接种计划，他说，政府额外拨款4亿令吉增购疫苗。政府目前订购的疫苗数量充裕，足够为130%人口接种。这些额外疫苗除了供贮存，也将用来为640万年龄介于12岁至18岁的青少年接种。

他说，政府给每个朝野国会议员拨款30万令吉，把原有的食物救济配套，扩大至所有国会选区。

他说，所有个人借贷者可以享有六个月的银行暂缓还贷优惠，而且只要提出申请即自动批准及不附带条件。此外，所有政府教育贷款者也获准暂缓还贷，包括国家高等教育基金、玛拉人民信托局及公共服务局在内。

为了协助人民渡过难关，他说，公积金局将推介新提款措施、给予电费折扣、薪金补贴、关怀特别援助金、提供中小企业贷款、失业人士可获得一次性500令吉的援助金、为低收入群体（B40）和中等收入群体（M40）提供特别援助金，可获最少100令吉至最高1000令吉、提供求职津贴、政府为托儿所和幼儿园提供一次性3000令吉的援助金、人民关怀援助金（BPR）加码，刚被归类为低收入群体者可申请，7月份发放100令吉至500令吉；8月份为100令吉至1000令吉。

他说，政府将拨款1亿令吉给艺术工作者作为融资便利及金钱援助，以协助8000多名艺术工作者及继续支持本地艺术及创意产业；在国家复苏计划的第四阶段，政府将提供旅游援助，即1亿令吉的住宿券。