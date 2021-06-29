槟城扩建游轮码头 希望疫后即时恢复运作

尽管受到冠病疫情的冲击，槟城港务局仍决心扩建瑞天咸游轮码头，希望在疫后可以即时恢复运作，迎接来自世界各地的游轮靠岸，为旅游业注入活力，进而刺激槟城经济的发展。

槟城港务局主席陈德钦昨日巡视瑞天咸码头的扩建工作后说，首阶段的泊船位加长工程已经在5月31日完成，可让两艘大型游轮同时靠岸停泊，并容纳8000名至1万2000名游客，预计在7月底将获得完成合格证书。他说：“我们决心把瑞天咸游轮码头打造成母港地位，让更多游轮选择在槟城登陆。”