槟城扩建游轮码头 希望疫后即时恢复运作

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月29日 5:00 AM

槟城港务局主席陈徳钦（中）巡视瑞天咸游轮码头时说，加长的游轮泊船位可让两艘游轮同步靠岸。（槟城港务局）
槟城港务局主席陈徳钦（中）巡视瑞天咸游轮码头时说，加长的游轮泊船位可让两艘游轮同步靠岸。（槟城港务局）

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尽管受到冠病疫情的冲击，槟城港务局仍决心扩建瑞天咸游轮码头，希望在疫后可以即时恢复运作，迎接来自世界各地的游轮靠岸，为旅游业注入活力，进而刺激槟城经济的发展。

槟城港务局主席陈德钦昨日巡视瑞天咸码头的扩建工作后说，首阶段的泊船位加长工程已经在5月31日完成，可让两艘大型游轮同时靠岸停泊，并容纳8000名至1万2000名游客，预计在7月底将获得完成合格证书。他说：“我们决心把瑞天咸游轮码头打造成母港地位，让更多游轮选择在槟城登陆。”

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