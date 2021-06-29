槟城扩建游轮码头 希望疫后即时恢复运作 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月29日 5:00 AM 槟城港务局主席陈徳钦（中）巡视瑞天咸游轮码头时说，加长的游轮泊船位可让两艘游轮同步靠岸。（槟城港务局） 字体大小: 小 中 大 尽管受到冠病疫情的冲击，槟城港务局仍决心扩建瑞天咸游轮码头，希望在疫后可以即时恢复运作，迎接来自世界各地的游轮靠岸，为旅游业注入活力，进而刺激槟城经济的发展。槟城港务局主席陈德钦昨日巡视瑞天咸码头的扩建工作后说，首阶段的泊船位加长工程已经在5月31日完成，可让两艘大型游轮同时靠岸停泊，并容纳8000名至1万2000名游客，预计在7月底将获得完成合格证书。他说：“我们决心把瑞天咸游轮码头打造成母港地位，让更多游轮选择在槟城登陆。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 槟城码头 游轮 传印尼卫长极力推动实施空前严格防疫措施 专家：缅民兵运动兴起 军政府将付出巨大人道代价