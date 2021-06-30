遏制德尔塔毒株传播 传印尼周六起防疫措施升级

印尼政府匿名高官周二告诉《海峡时报》，这项名为“公共活动紧急限制令”（公限令，PPKM）的防疫措施，到时可能先在爪哇岛和峇厘岛实施。

（雅加达综合讯）印度尼西亚高级政府官员透露，当局可能周六（7月3日）开始实施范围更大且管制更严的防疫措施，以遏制德尔塔变种冠病病毒引发的第二波疫情。

印尼政府匿名高官周二告诉《海峡时报》，这项名为“公共活动紧急限制令”（公限令，PPKM）的防疫措施，到时可能先在爪哇岛和峇厘岛实施。

消息人士周二较早时透露，总统佐科周二将主持内阁会议制定一项限制公共活动的紧急计划，并在周三实施这项管制措施。国会卫生委员会的一名成员当时透露，根据新封锁措施，所有非关键领域员工都须居家办公，餐厅禁止堂食。其他详情将由总统府宣布。

印尼政府冠病专案小组成员亚历山大医生周二告诉美都电视台，新措施将在冠病重灾区执行，当局将下令当地民众待在家里及避免不必要的旅行。他说，政府还在敲定相关实施细节，很快就会正式发布相关信息。

冠病专案小组主任甘尼普在另一场电视台访问中透露，根据新措施，一些地区的购物商场每天只能营业至下午5时。餐厅不准堂食，同时只能营业至晚上8时。

印尼政府目前仅对部分地区实施封锁，许多人认为局部封锁根本于事无补。印尼医生协会6月27日联署要求政府实施全面封锁，尤其是针对疫情严峻的爪哇岛，并强调须全面封锁至少两周。

病例暴增濒临“灾难”边缘

此外，红十字会与红新月会国际联合会驻印尼代表团团长盖尔芬德指出，印尼已经病例暴增而濒临“灾难”边缘，这是因为当地目前蔓延的主要是感染力更强的德尔塔（Delta，原称B16172）变种病毒，这导致印尼医院陷入困境。

印尼近来每日新增的冠病确诊病例都超过2万起，这是由于感染力更强的变种病毒，以及上个月开斋节假期有数百万人在全国到处移动而引发新一轮疫情。首都雅加达等多个疫情“红区”的医院都已经不胜负荷，隔离病床使用率都超过九成。

印尼卫生部高级官员茜蒂承认：“医院病房爆满，因为（民众）四处移动和轻忽防疫管制而导致病例激增，德尔塔变种病毒也让情况更糟。”

据印尼卫生部，当地昨天新增2万零467起确诊病例，累计达215万6465起。死亡病例则增加463起，累计5万8024起。印尼是冠病疫情最严重的东南亚国家，累计确诊病例和死亡病例都是最多的。

印尼正依靠大规模的疫苗接种计划应对冠病疫情，但今年1月以来，全国1亿8150万名目标接种者中，只有1330万人完成接种两剂疫苗。