马网民发起“举白旗运动” 吁陷困境者向身边人求援

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情严峻，加上全面封锁造成许多人面对经济压力，网民在推特发起“举白旗运动”（#BenderaPutih），呼吁有需要帮助者在家竖起白旗，让身边的人伸出援手。

《星洲日报》报道，人民发起这项运动，借此呼吁“所有陷入困境、没有食物的人，在住家显眼的地方竖起白旗，让周围的人尽可能地帮助你……不要采取任何会伤害到自己和家人的行动。不要感到压力，让大家一起分担你的问题和困境。”

网民在推特留言说，他并不是有钱人，但是他知道身无分文生活有多艰难，因此呼吁有需要帮助者勇敢说出来，他和其他有能力者都愿意给予帮忙。“不须感到羞耻。只须竖起白旗，就会有人来帮助你。”

越来越多人生计受影响 面对经济压力有自杀念头

不过有网民对人民需要沦落到竖白旗自救的情况感到难过。一个网民伤心地说：“究竟我们的国家怎么了？需要走到人民自救的地步，真是让人十分沮丧。”

这项运动获得很多人响应，当中也有许多医生转推，网民称这是疫情下最暖心的活动之一，希望人民团结一起携手抗疫，体现守望互助精神。

吉隆坡心灵扶助协会（Befrienders KL）此前指出，冠病疫情引发连锁反应，今年的求助来电增幅超过50%，越来越多人申诉失业、面对经济压力，甚至有自杀的念头。

据社交媒体流传的视频显示，一些人的生计受影响，深夜到住宅区翻垃圾桶找食物。

槟城北海一名商标注册事务所负责人洪国翰（48岁）说，他将此视频上载到面簿，并说看到这个情况令他很感触，当下立刻跑出屋外，给该男子一些钱和干粮接济。此前也有一对夫妇半夜来垃圾桶里翻找食物。他指该区有蛮多人叫外卖，这或许吸引一些生活穷困者希望从垃圾桶找到食物残羹。

柔佛新山一名失业汉祖基菲立（38岁）在受访时说，上个月进入全面封锁时，他失去工作，令他与怀孕六个月的妻子及两名分别9岁和1岁的孩子陷入窘境。他当时无路可走，根本不知道该向谁求援。后来，他看到有人发起“白旗运动”，便在家门口竖起白旗，马上获得多方援助，包括为他筹集1600令吉的租金及提供食品等物资。