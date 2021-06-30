马网民发起“举白旗运动” 吁陷困境者向身边人求援

来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月30日 5:00 AM

马来西亚社交媒体近日流传一名男子深夜在北海一个住宅区翻垃圾桶找食物的视频。（取自社交媒体）
马来西亚社交媒体近日流传一名男子深夜在北海一个住宅区翻垃圾桶找食物的视频。（取自社交媒体）

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（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情严峻，加上全面封锁造成许多人面对经济压力，网民在推特发起“举白旗运动”（#BenderaPutih），呼吁有需要帮助者在家竖起白旗，让身边的人伸出援手。

《星洲日报》报道，人民发起这项运动，借此呼吁“所有陷入困境、没有食物的人，在住家显眼的地方竖起白旗，让周围的人尽可能地帮助你……不要采取任何会伤害到自己和家人的行动。不要感到压力，让大家一起分担你的问题和困境。”

网民在推特留言说，他并不是有钱人，但是他知道身无分文生活有多艰难，因此呼吁有需要帮助者勇敢说出来，他和其他有能力者都愿意给予帮忙。“不须感到羞耻。只须竖起白旗，就会有人来帮助你。”

越来越多人生计受影响 面对经济压力有自杀念头

不过有网民对人民需要沦落到竖白旗自救的情况感到难过。一个网民伤心地说：“究竟我们的国家怎么了？需要走到人民自救的地步，真是让人十分沮丧。”

这项运动获得很多人响应，当中也有许多医生转推，网民称这是疫情下最暖心的活动之一，希望人民团结一起携手抗疫，体现守望互助精神。

吉隆坡心灵扶助协会（Befrienders KL）此前指出，冠病疫情引发连锁反应，今年的求助来电增幅超过50%，越来越多人申诉失业、面对经济压力，甚至有自杀的念头。

据社交媒体流传的视频显示，一些人的生计受影响，深夜到住宅区翻垃圾桶找食物。

槟城北海一名商标注册事务所负责人洪国翰（48岁）说，他将此视频上载到面簿，并说看到这个情况令他很感触，当下立刻跑出屋外，给该男子一些钱和干粮接济。此前也有一对夫妇半夜来垃圾桶里翻找食物。他指该区有蛮多人叫外卖，这或许吸引一些生活穷困者希望从垃圾桶找到食物残羹。

柔佛新山一名失业汉祖基菲立（38岁）在受访时说，上个月进入全面封锁时，他失去工作，令他与怀孕六个月的妻子及两名分别9岁和1岁的孩子陷入窘境。他当时无路可走，根本不知道该向谁求援。后来，他看到有人发起“白旗运动”，便在家门口竖起白旗，马上获得多方援助，包括为他筹集1600令吉的租金及提供食品等物资。

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