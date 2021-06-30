马国元首再次谕令 国会须尽快复会

马来西亚国家元首苏丹阿都拉再次谕令国会必须尽快开会，国会遴选委员会也必须继续开会，扮演制衡及监督的角色，确保政府行政透明、廉正及负责任。

国会下议院议长阿兹哈哈伦、上议院主席莱斯雅丁、下议院副议长阿莎丽娜、莫哈末拉昔及上议院副主席莫哈末阿里昨日到王宫觐见元首并谈话一小时。

国家王宫总管阿末法迪尔发文告说，元首在会面时指国会必须尽快召开，并根据政府及国会的冠病疫情指南及标准作业程序（SOP）开会。“这可以让紧急状态的颁布，以及紧急状态条例提呈国会，就如联邦宪法第150(3)条文所阐明。”