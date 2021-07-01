普吉岛正式开放 首日预计500游客登岛

（普吉岛综合电）泰国旅游胜地普吉岛今天正式向已完成接种冠病疫苗的外国游客开放。游客完成疫苗接种满14天即可入境普吉岛旅游，完全不必隔离。当局预计开放首日将有400名至500名旅客登岛。

泰国旅游局长育他萨周一发声明表示，普吉岛所有酒店和其他与旅游相关场所已为重开做好准备。当局预计岛上八成居民周三已完成疫苗接种。

泰国旅游与体育部长皮帕告诉彭博社，如果普吉岛重开后一切顺利，政府将在7月15日开放苏梅岛，接着在8月份开放甲米与攀牙等地，然后全国所有旅游景点都将在10月份开放。

泰国内阁6月22日通过“普吉岛沙盒计划”。根据计划，当局7月1日起有条件开放普吉岛国际观光。外国游客入境普吉岛至少14天前须完成疫苗接种，并在出发前72小时内的病毒检测呈阴性，便可入境而免隔离，直接能在岛上自由活动。

不过，外国游客入境时须安装并全程使用当局指定的手机追踪应用，抵达普吉岛机场后须再次检测。外国游客如果在普吉岛待满14天后想前往泰国其他地方，离开普吉岛前还要再次检测。

据了解，入境普吉岛的旅客所接种的疫苗，必须是泰国政府或世界卫生组织（WHO）认可的疫苗。泰国政府认可的疫苗包括辉瑞、阿斯利康、莫德纳、强生，以及中国的科兴与国药。

旅游业是泰国的支柱产业之一，普吉岛更是泰国最重要的旅游景点之一。在疫情暴发前的2019年，到访泰国的外国游客达3990万人次，其中989万人次（或约25%）的外国游客到过普吉岛。

不过，普吉岛并非所有民众都欢迎政府的重开计划。一些民众认为，政府的计划有欠周详，导致当地小商家无法从中受惠。普吉岛旅游企业家发展协会的诗朗山说，小商家急需低息贷款重新装修，才能重新开店迎接游客。“我们没有预算，没钱维修与粉刷，无法重新做生意。”

他说：“他们（外国游客）将看见房地产出售与出租，商店关门，便利店关门。你认为这是迎接游客的良好环境吗？当然不是。”

据泰国公共卫生部通报，当地周三新增4786起确诊病例，累计达25万9301起。死亡病例增加53起，累计达2023起。值得注意的是，普吉岛周三新增五起病例，其中两起病例是感染力更强的德尔塔（Delta，原称B16172）变种病毒。