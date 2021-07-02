普吉岛重开喜中有忧 泰国或暴发第四波疫情

（曼谷综合电）泰国在拒绝国际旅客到访一年多之后，昨天（7月1日）重开国门，先在南部普吉岛迎回国际游客。可是，泰国当局警告，由于德尔塔冠病变种病毒在境内迅速传播，第四波疫情暴发恐怕难免。

昨天踏上普吉岛的共有249名旅客分批从以色列、阿布扎比、卡塔尔，以及新加坡飞抵普吉。泰国首相巴育还特地到机场迎接一年多来的第一批国际游客。

普吉岛开放是泰国政府的“旅游沙盒计划”，如果证明可行，泰国更多地方将跟进。此安排只接受从中低风险地区出发且完成疫苗接种的外国游客，登岛之后不必接受强制隔离就可自由活动。

当局预测，普吉岛在第三季度可迎来10万名外国游客，旅游收入可达89亿泰铢（约3.74亿新元）。

旅游业是泰国经济的主要支柱之一，而普吉是泰国最重要的景点之一。在疫情来袭之前的2019年，泰国接待的外国游客达3990万人次，创下历来新高。当局原本期待2020年再创佳绩，怎知冠病疫情暴发，全球封锁边境，国际旅游戛然而止。

普吉岛重新开放令小商贩兴奋不已，在著名芭东海滩出租躺椅的特万说：“这些日子以来，我几乎没有任何收入。”

不过，许多业者对前景不敢太乐观。在普吉岛上经营度假村的泰国酒店协会南部分会主席孔萨说：“我觉得这个计划还有很多限制，不会让太多人想来。”

根据规定，外国游客抵达普吉后必须进行检测，且入境时须安装并全程使用当局制定的手机追踪应用。另外，外国游客必须在岛上待至少14天，过后想前往泰国其他地方，还必须通过三次病毒检测。

14天的酒店住宿和检测费用是另一笔不小的开销，不是所有游客都可以接受。

据《曼谷邮报》报道，最近对普吉岛民进行的网上调查显示，居民最担心的是，入境旅客虽已接种疫苗，但仍可能带着传染性更强的变种病毒株进来。

民众也怀疑，外国人在泰期间是否会严格遵守防疫限制，以及海关对游客的检查到底多可靠。

在普吉岛重开前夕，泰国政府的冠病疫情管理中心主任那塔波说，由于最早在印度发现、传染力更强的德尔塔冠病变种病毒在境内传播迅速，第四波暴发即将出现。

他因此呼吁业者，体谅政府在周一开始在首都曼谷和周围多府实施的紧急防疫措施，包括禁止堂食一个月。

政府再度禁止堂食引起餐饮业强烈不满，有人在社交媒体上发起不服从运动，呼吁民众继续前往餐馆用餐。这令人担心疫情会大反扑。

泰国的疫情确实堪忧，昨天又有57人死于冠病，是历来单日新高，累计死例达2080起。昨天新增确诊病例5533起，是历来第二高纪录，累计病例增至26万4834起。