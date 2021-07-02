医院加护病房床位不足 印尼公共卫生面临严峻危机

（雅加达综合讯）冠病疫情持续恶化令印度尼西亚面临空前的公共卫生危机，超负荷的医院因加护病房床位不足，被迫把急诊部门划为专收治冠病重症患者的隔离病房，而将意外受伤等紧急伤患送到在医院停车场搭起帐篷权充的临时急诊室救治。

印尼过去六天来，每天新增确诊冠病都超过2万起，昨天（7月1日）又创下确诊和死亡病例双新高。雅加达的疫情一直是全国最严重，至今累计约55万起，占全国总数约四分之一。

东雅加达一家主要医院的加护病房只有六个床位，如今有大约30名冠病重症患者在由普通病房改成的隔离病房接受治疗；为了应付不断送进来的冠病患者，连医院大厅也变成了病房。

该院内科医生诺詹德拉（35岁）告诉《海峡时报》，和今年2月相比，6月新增患者的人数急速上升。“短短三四天，医院就爆满了。有时候，我很怀疑我们是否能战胜这个病毒。尽管如此，我们不能放弃。只要力所能及，我们就须照顾所有病患。”

私人医院的医生嘉鲁詹德拉（35岁）形容，5月底开始，冠病如暴风般来袭，确诊患者骤增，在她工作的两家医院，几乎每周都须增加十多二十个床位。

她说：“这是我在抗疫前线一年半以来最糟糕的时刻。我值班时可能要给70人至100人看诊，真的非常累。”

医护人员昼夜不分地抢救生命，还得担心染疫，身心俱疲。根据专门监督冠病疫情的独立网站LaporCovid-19，截至本周一，印尼已有401名医生和325名护士染疫身亡。

除了医护人员，患者家属是内心焦虑、疲于奔命的一群，为的是给染疫的亲人到处寻找医院床位和氧气。

LaporCovid-19网站也也协助民众查找医院床位。为这个网站服务的志愿医生迪力马哈拉尼说：“这种情况在印尼前所未见。我们正经历着在印度发生过的情况，例如死人排队等待埋葬、医用氧气不足等。”

印尼目前普遍面临医用氧气需求大增而供应不足的情况。印尼大多数的医院都配备了大容量医用氧气输送系统，液态氧被转化为氧气，通过在病房墙板上的连接口输送到病房。

不过，医疗机构专家指出，当这个系统因需求大增及过度使用时，就可能面临输送受阻或完全停止的问题。这使得不少医院改为购买氧气瓶来应付，导致一些地区出现医用氧气瓶短缺。

不过，雅加达官员说，氧气配给系统正在调整之中。由于情况紧急，警察及红十字会等已加入派送氧气到医院的行动。