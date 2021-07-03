慕尤丁遵守元首谕令8月1日前召开国会 首相署部长：下周三内阁会议敲定细节

马国首相署部长达基尤丁发布声明说，慕尤丁决定在8月1日之前召开国会，并将在7月7日的内阁会议敲定细节。声明还说，政府在国家治理与召开国会方面，向来遵从国家元首的谕令。

（布城综合讯）马来西亚首相慕尤丁终于对国家元首谕令在8月1日之前召开国会做出正面回应，表明将遵守谕令尽快这么做。

负责国会与法律事务的首相署部长达基尤丁昨天（7月2日）发布简短声明说，首相决定在8月1日之前召开国会。“此事将在7月7日的内阁会议敲定细节。”声明还说，政府在国家治理与召开国会方面，向来遵从国家元首的谕令。

希盟：严正看待元首第三度谕令召开国会

达基尤丁发布声明之前，希盟主席理事会同日发表联合声明称，若慕尤丁在7月5日前仍不对国会复会有任何宣布，他们将号召朝野议员7月19日到国会大厦抗议。

希盟表示，希盟严正看待国家王宫6月29日发出的声明，认为它具有历史意义，因为那是国家元首第三度谕令政府召开国会。

希盟说：“我们非常遗憾的是，针对国家元首谕令国会须在8月1日前复会，首相和负责国会及法律事务的首相署部长至今并未发表任何的回应声明。他们此举不仅是违抗国家元首，也是违抗支持速开国会的马来统治者。”

国会何时召开今年以来一直是马国朝野角力的焦点。元首阿都拉1月12日接受慕尤丁建议，同意颁布防疫紧急状态令至8月1日。国会与州议会等所有政治活动在这期间一律禁止。反对党指慕尤丁借紧急状态令阻止国会开会，从而暂时化解他的政府所承受的压力。

元首2月24日表明，即使在紧急状态期间，国会仍可根据首相建议及元首认为适当的日期而召开，因此紧急状态阻止国会开会的说法不正确。这是元首第一次婉转暗示政府应该召开国会。

可是，达基尤丁3月3日表明，内阁已向元首建议在紧急状态期间不开国会。这个表态被视为慕尤丁政府婉拒了元首的意思。

慕尤丁6月15日宣布“国家复苏计划”时承诺，将在9月或10月冠病疫情缓和后召开国会。隔天，元首和马来统治者召开特别会议后分别发布声明，均主张政府应该尽快召开国会及州议会。这是元首明确表达主张召开国会。

首相办公室当天随后发布简短声明说：“政府已知道元首的看法并将依法办理”。达基尤丁却又重申，慕尤丁已承诺9月或10月召开国会。

反对党抨击政府在敷衍元首，国家王宫次日在面簿贴文，强调“尽快召开国会”。

慕尤丁6月20日表明，将设立一个包括朝野代表的委员会探讨并决定国会是否复会。国会下议院议长阿兹哈和上议院主席莱士雅丁6月25日发布联合声明，建议8月底或最迟9月第一周召开实体与线上混合式国会会议。

元首显然不满慕尤丁政府的回应，6月29日召见阿兹哈与莱士雅丁后，直接谕令国会必须在8月1日之前召开。