雪隆48区今起实施加强版行管令 巴刹超市出现抢购潮

（吉隆坡综合讯）马来西亚雪兰莪与吉隆坡的48个地区今天开始实施加强版行动管制令（EMCO）。雪隆地区的巴刹与超市昨天出现了抢购潮。

主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里周四宣布，雪隆大范围地区将在7月3日至16日实施EMCO。这并非雪隆地区首次实施这样的行管令，但却是实施地区最多、范围最广的一次。

许多民众由于不确定所住的地方是否受影响，因此纷纷赶在EMCO正式落实之前尽量采购。

据《星洲日报》报道，雪隆多个地区的超市和巴刹在周五上午就出现抢购食品和日用品的人潮，一些民众也没有遵守防疫标准程序，令人担心会助长病毒传播。

据卫生总监诺希山通报，雪隆地区昨天新增的冠病新增病例仍属全国最多。全国昨天新增6982起病例，其中2907起在雪州，637起在吉隆坡，森美兰有606起。换言之，雪隆昨天共出现了3544起病例，占全国新增例约五成。

这也是马国连续第四天单日新增病例超过6000起，迄今累计确诊病例已达76万5949起。昨天的新增死亡病例73起，累计死例增至5327起。

马国的活跃冠病病例已经持续增加了一周，昨天有6万6084起。加护病房的重症患者昨天有905人，连续第四天保持在900人以上的水平。