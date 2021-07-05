降落时错过跑道 菲军机坠毁至少45人遇难

（马尼拉综合电）菲律宾一架载有96人的军机昨天在菲律宾南部和乐机场附近坠毁，救援人员已救出53人，事故造成至少45人罹难及五人生死未卜。菲军方表示，军机坠毁并非遭到袭击，目前当局最关注的是拯救幸存者。

菲律宾参谋长索贝哈纳说，出事的C-130运输机当天上午从棉兰老岛北部的卡加延德奥罗市飞往苏禄省和乐岛，并在降落时错过了跑道，试图重启动力升空不果，于当天上午约11时30分坠毁在距离和乐机场数公里外的椰林。

他说，援救人员迅速抵达现场展开拯救行动，“我们祈祷能有更多人获救”。

军方消息说，失事军机上载有96人。罹难的45人中，42人是机上军人，其余三人是在军机坠毁时在陆地上的平民。在获救的53名伤者中，49人是机上军人，其余四人是平民。

苏禄联合特遣部队指挥官冈萨雷斯少将在一份声明中说，有人看到一些士兵在飞机落地并爆炸起火前跳出了机舱。他说：“这是一个悲伤的日子，但我们必须保持希望。我们恳请全国人民为那些在这场悲剧中受伤和死亡的人祈祷。”

菲死伤最惨重军事空难之一

这是菲律宾死伤最惨重的军事空难之一。据了解，出事军机的乘客包括许多刚完成基本军事训练的士兵，他们被调派到局势动荡的和乐岛执行反恐任务。

菲南多个激进组织包括武装组织阿布沙耶夫在苏禄省活动，曾多次发动袭击和绑架活动，当局因此在菲南部署大批军队。

菲军方发言人表示，目前并没有任何迹象显示出事军机遭到袭击。当局尚未就肇事原因展开调查，因为眼前更重要的是拯救幸存者及为他们提供治疗。

军机坠毁现场传出的图片显示，散落在椰林中的军机残骸冒出火焰和滚滚浓烟，还有一团巨大的黑烟直冲蓝天，吸引村民围观。

菲军方今年已发生多起空难。上个月23日，菲空军一架S-70i“黑鹰”直升机在菲律宾北部打拉省进行夜间训练时，在卡帕斯市空军基地附近坠毁，机上六人全部罹难，这也是菲空军今年来第三起直升机事故。菲军方事后下令其他“黑鹰”直升机停飞，直至事故调查结果出炉。菲律宾早前向波兰订购了16架“黑鹰”直升机，截至去年12月，已有11架直升机运抵菲律宾，剩下的预计今年晚些时候交付。