印尼回祈团等恐怖组织 摆假捐款箱骗活动资金

（雅加达法新电）好行善的印度尼西亚人经常会在购物时，将零钱捐给穷人和有需要的人，殊不知这些“善款”可能用于资助恐怖分子的活动。

拥有全球最大回教徒人口的印尼，近数十年来频频遭受恐怖袭击。恐怖组织活动愈加频繁，所需资金就越多。在几乎没有外部资金来源的情况下，许多极端武装组织假借募集善款，在全国各地放置假捐款箱，利用民众的善心骗取资金。

印尼最暴力恐怖组织“回教祈祷团”（Jemaah Islamiyah，简称JI）一名前成员加扎里披露，他加入组织期间有一段日子每天的工作就是到餐馆、便利商店和超市等放置和收取假捐款箱。为了不引起怀疑，他每次还会穿上貌似官员的制服。

加扎里说：“其实人们根本看不出这些假捐款箱和其他慈善捐款箱之间的差别。这些从假捐款箱收集到的资金通常都用来资助恐怖主义活动。”

回祈团全国拥有超过2万假捐款箱

北苏门答腊警方透露，他们在今年3月的突击行动中，起获了500多个疑似用来资助国际恐怖组织“伊斯兰国”和“卡伊达组织”的假捐款箱。然而，起获的假捐款箱数量只不过是极端恐怖组织放置在各地的一小部分“资金筹募点”。

根据当地警方，回祈团旗下另一名成员去年被逮捕时曾承认，该组织在全国范围内拥有超过2万个假捐款箱。

目前没有任何官方数据统计印尼到底有多少这类假捐款箱，但专家认为，假捐款箱应该已遍布印尼各大小城市和地区。

印尼首都雅加达一名安全分析师琼斯说：“这样的运作早已屡见不鲜，但如今假捐款箱运作规模之大却是前所未有的。”她指出，如今大部分印尼本土恐怖组织已经不再依赖外来资金，而是“一面倒”依靠国内资金来支持它们的日常运作。

除了假捐款箱，印尼恐怖组织还通过成员和支持者的捐款、在线筹款活动和利用合法企业如印尼的许多棕榈油种植园来洗黑钱，以筹集资金。

根据加扎里，2002年印尼旅游名胜峇厘岛恐怖爆炸袭击后所发生的恐怖袭击，绝大部分都是用假捐款箱得来的“善款”策划进行的。

一个假捐款箱每半年可募集约350美元

他透露，一般而言，一个假捐款箱每六个月可募集约350美元（约470新元）。他说：“通过这个方法筹集资金其实更方便，风险也���低。恐怖分子无须干像抢劫那样的流血勾当。”