首相办公室：7月26日起共五天 马国会将召开特别会议讨论复会细节

马首相办公室声明指出，这次特别会议是为了向所有国会议员说明国家复苏计划，以及修正所有涉及混合式国会所需要修改的法令及条规。根据联邦宪法条文，紧急条例也将在国会上下两院提呈。

（布城综合讯）马来西亚首相办公室昨天宣布，国会下议院7月26日起召开为期五天的特别会议，讨论正式召开实体与线上混合式国会的细节。不过，当局并未说明正式国会会在什么时候召开。

首相办公室昨天发布声明指出，政府应国家元首的建议，决定召开第14届第三季国会下议院特别会议，日期是7月26日至7月29日，以及8月2日，总共五天。上议院特别会议则将从8月3日至5日，共三天。

声明说，这次特别会议是为了向所有国会议员说明国家复苏计划，以及修正所有涉及混合式国会所需要修改的法令及条规。根据联邦宪法条文，紧急条例也将在国会上下两院提呈。

这次特别会议将按国家安全理事会及卫生部制定的防疫标准作业程序进行。

反对党希盟上周五表示，元首阿都拉2月24日、6月16日及6月29日已经三次暗示及明示政府必须尽早召开国会，甚至还直接谕令国会必须在8月1日之前召开。慕尤丁最终在7月2日承诺在8月1日前召开国会。

国会上一次开会是在去年12月17日，至今未复会。根据联邦宪法，上一次会议与下一次会议的间隔期不得超过六个月，否则就必须自动解散。从上次会议至6月18日已经是183天，或六个月零一天。不过当局认为，根据2021年紧急条例，联邦宪法相关条文在紧急状态期间冻结，因此国会的间隔期并未超过六个月。

传阿末扎希密商是否8月1日前撤销对慕尤丁支持

政府昨天宣布召开国会特别会议的确定日期后，有消息指巫统主席阿末扎希马上召开了秘密会议，讨论是否在8月1日前撤销对慕尤丁政府的支持。

巫统共有38名国会议员，是支持国盟政府的最大政党；如果它不再支持国盟政府，将直接导致政府倒台。

阿末扎希6月21日曾发表声明，向国盟政府施压，要它遵守元首和马来统治者的谕令，在14天内召开国会会议，否则巫统将采取“进一步行动”。昨天正是阿末扎希发布声明后的第14天。

据《阳光日报》与网媒“自由今日大马”等媒体昨天引述消息人士报道，巫统的会议从中午开始，前首相纳吉等巫统领袖都赴巫统大厦开会。阿末扎希等人分批会见数名巫统领袖，以遵守防疫规定。

《东方日报》则引述消息报道，巫统最高理事会今天将开会，讨论是否退出国盟政府。消息人士也否定了日前的一个传言，即巫统“当官派”成功拉拢35名巫统国会议员，要支持国盟政府直到国会解散。

消息：若和阿末扎希搞对立当官派政治生涯或终结

消息人士认为，一旦巫统两派公开决裂，阿末扎希掌控党内大局的胜算比较大；因为如果当官派和阿末扎希搞对立，有可能导致他们在来届大选无法再代表巫统参选，政治生涯可能就此结束。