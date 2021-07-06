距离总统选举仅10个月 中资项目大多未动工 杜特尔特“亲中疏美”政策被抨击

菲律宾总统杜特尔特2016年上台执政后一直向中国靠拢，为的就是要换取中国更多的投资。然而，距离下一届总统选举仅10个月，中方出资的大项目大多尚未破土动工或未获批，杜特尔特“亲中疏美”的政策难免让其政治对手拿来大做文章。

2016年10月，杜特尔特在北京出席中菲经贸合作论坛发表讲话时突然宣布要同美国“分离”，引起哗然。事后北京承诺对菲律宾进行多达240亿美元（约323亿新元）的投资，不过当时许多人都不相信，中国会无条件对菲律宾进行投资。