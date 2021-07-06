南中国海主权争端 距离总统选举仅10个月 中资项目大多未动工 杜特尔特“亲中疏美”政策被抨击 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月6日 5:00 AM 彭博社报道指，菲律宾总统杜特尔特执政后一直向中国靠拢，然而中方出资的大项目大多尚未破土动工或未获批。图为2019年4月中国国家主席习近平在北京会见杜特尔特。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 菲律宾总统杜特尔特2016年上台执政后一直向中国靠拢，为的就是要换取中国更多的投资。然而，距离下一届总统选举仅10个月，中方出资的大项目大多尚未破土动工或未获批，杜特尔特“亲中疏美”的政策难免让其政治对手拿来大做文章。2016年10月，杜特尔特在北京出席中菲经贸合作论坛发表讲话时突然宣布要同美国“分离”，引起哗然。事后北京承诺对菲律宾进行多达240亿美元（约323亿新元）的投资，不过当时许多人都不相信，中国会无条件对菲律宾进行投资。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 菲律宾 中国 纾解医院压力 印尼为轻症患者提供远程医疗 曼谷台资化工厂爆炸 至少一消防员死29人伤