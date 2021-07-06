纾解医院压力 印尼为轻症患者提供远程医疗

（雅加达综合电）印度尼西亚冠病疫情日趋严重，令医疗体系不胜负荷，政府决定从今日起提供远程医疗服务，让轻症患者留在家里疗养，以纾解医院面临人满为患的压力。

爪哇岛一些医院病床占用率超过90%甚至爆满

由于最早在印度出现的德尔塔病毒株迅速扩散，导致印尼的确诊病例自5月中以来就直线上升，而昨日的新增病例及死亡病例又写下单日新高，分别为2万9745起及558起，如今累计病例达231万3829起和累计死例达6万1140起，是东南亚最严重的。

印尼卫生部长布迪昨天在新闻发布会上说，从周二起，相关远程医疗公司将为轻症患者提供远程服务，包括免费看诊和药物递送，让医院优先收治中度、重度和重症病人。

卫生部的数据显示，截至本月2日，全国医院病床占用率达75%，而人口密集的爪哇岛一些地区包括雅加达医院的病床占用率超过90%，有些医院甚至爆满。

产能有限分配不均 各地医院氧气短缺

此外，全国各地医院也出现氧气短缺问题。当局称，这主要是因为分配不均和有限的生产能力所致。

爪哇一家医院称，上周末，该医院氧气供应几乎耗尽，导致63名病人去世。不过该医院发言人受询时，无法确认死者是否全都是冠病患者。卫生部官员西蒂表示，政府已要求业者增加医用氧气的生产。“我们也希望人们不要囤积氧气。”

据《罗盘报》报道，印尼最大的氧气生产商沙马多集团总裁哈里夫上周五也死于冠病。目前有超过1000名医生、护士及其他医药人员染疫身亡，有些还完成接种了两剂疫苗。印尼医药协会向政府建议为前线医护人员接种第三剂疫苗，以加强免疫力。

统管抗疫工作的高级部长卢胡特说，当局将增加医院的氧气供应，并进口更多氧气。他坚称，爪哇岛及峇厘岛病例激增的情况“已经得到控制”。

在医疗体系面临重重压力下，印尼财长慕燕妮昨天宣布，政府将采购抗疫物资包括疫苗和防护装备等开支增至193.93万亿印尼盾（约180亿新元）。

她说，如果疫情有所缓解，到了8月，政府可以开始放宽防疫限制，预计印尼经济在2021年下半年有望增长4%至5%。不过，如果病例高企，政府必须延长限制期限，印尼第三季度的经济增长可能放缓至4%。